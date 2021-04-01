Экс-народный депутат, заместитель генерального директора по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем задекларировал за 2020 год 3,007 млн гривен зарплаты.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Согласно декларации, в прошлом году Найем получил 3,15 млн гривен дохода, из которых 3,007 млн гривен составила зарплата (таким образом Найем получал немногим более 250 тысяч гривен в месяц - Ред.), 1 тыс. гривен - другие блага от "Укроборонпрома", а 140 тыс. гривен он получил от отчуждения имущества, автомобиля Honda Accord 2008 года выпуска. Кроме того он хранит 300 тыс. гривен наличными, 352,1 тыс. гривен на счету в Укрэксимбанке и 1,27 тыс. гривен в "Универсал Банке".

В собственности у заместителя генерального директора находится 20% квартиры в Киеве площадью 63,3 кв. м, сам он арендует в столице жилье, площадь которого 66,4 кв. м.

Напомним, в "Укроборонпроме" объяснили, почему у Найема такая высокая зарплата.

Также сообщалось, что за первый месяц работы в "Укроборонпроме" Найем заработал более 300 тысяч гривен.