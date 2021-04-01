В Украине 1 апреля - международный день смеха. Кроме простых украинцев, в этот день шутки себе позволяют крупные компании и даже средства массовой информации.

Правда, иногда шутки выходят за грань приличий - например, фейковый аккаунт "ТСН" опубликовал новость о "смерти Зеленского".

"Страна" собрала подборку самых необычных сообщений, связанных с 1 апреля, которые появились в этот день.

"Елена, вы успешно чипировались"

Видимо многочисленные сообщения на стенах городов Украины про "биопаспорт штрих-код на лбу" не оставили равнодушными даже банковских работников. Приложение "Монобанка" с утра предлагало украинцам пройти необычную процедуру - чипирование.

"Елена, мы вложили в разработку "Моночипа" много сил, и теперь готовы вживить его всем желающим", - говорится в сообщении. Далее, подобно Морфеусу из "Матрицы", нам предлагают либо "вживить чип", либо жить дальше, как все.

"Установите чип в числе первых. Первые 1000 чипов выполнены по новейшей технологии микрожидкостных инстачипов", - мало кто бы устоял от такого заманчивого предложения. После согласия пользователю становится доступен его "номер чипа", с уточнением, что это, все-таки, шутка. (или не шутка? - шутка, - Ред)

Скидки на бензин в обмен на сосиски

Авторитетный сайт EnCorr опубликовал с утра достаточно объемную публикацию с заголовком "Минэкономики, сети-дискаунтеры и малые нефтепереработчики подписали меморандум о стабилизации рынка нефтепродуктов".

Документ, свидетелем подписания которого якобы был журналист издания, в сущности, описывает договор между Минэкономики и крупными нефтяными производителями, согласно которому, нефтяники обязуются не повышать цены на топливо в обмен на выгодные условия от государства.

Дьявол кроется в деталях, лишь дочитав до конца, читатель обнаружит, что в меморандуме, кроме сложных процедур регулирования оборота топлива, описано и обязательство "при покупке чашечки ароматного кофе и вкусного хот-дога предоставлять скидку 1,99 коп./л."

Государство, в этом "договоре" отвечает щедростью на щедрость. В "меморандуме" есть пункт "выдача дискаунтерам из Госрезерва муки, сосисок, кетчупа, майонеза, кофе для приготовления вкусных хот-догов и ароматного кофе"

"Мы – малый бизнес! Мы и так не покладали рук во благо Украины и потребителя, а теперь придется на этих руках еще и основательно завернуть рукава", - "цитирует" авторитетного нефтетрейдара издание, тонко намекая, что "ожидается, что заседание СНБО по указанному вопросу пройдет уже сегодня, 1 апреля 2021 года"

"Смерть Зе"

"Срочно! Президент умер", - пишет фейковый Twitter-аккаунт, который мимикрирует под известный ресурс ТСН.ua.

Скриншот: Фейковый пост о смерти Зеленского

Доля твиттера в сегменте социальных сетей в Украине довольно малая, этой соцсетью пользуются не так охотно, как тем же фейсбуком. Поэтому понять, что это не настоящий аккаунт, можно не сразу. Выдает подделку количество подписчиков, здесь их всего пара сотен. Несмотря на очевидную глупость написанного, пост за 11 часов набрал 170 лайков и 81 репост.

На твитты "ТСН.ua (канал 1+1)" реагирует фейковый аккаунт российского канала "Звезда". Как и положено, первого апреля российский канал просто обязан обращаться "Слава Украине - героям слава"



Отъезд Борислава Березы в Израиль

Борислав Береза, который по отцу - Бляхер, решил пошутить по поводу отъезда в Израиль

"Пришло время раскрыть эту информацию", - интригующе начинает повествование о том, как ему предложили поучаствовать в израильских выборах, Борислав Береза.

"Я изначально был против. Но потом, почитав требования симпатиков президента Зеленского, чтоб я "не мешал Владимиру Александровичу и валил в свой Израиль", то принял предложение из Израиля", - объясняет Береза.

"После того как один из слуг написала, что хочет валить "из этой страны", то я понял, что они что-то знают. Поэтому, ещё раз оценив все свои перспективы, я согласился с предложением и буду участвовать в ближайших перевыборах, которые объявят после того, как не получится сформировать коалицию. Так же я благодарен Benjamin Netanyahu за предложение баллотироваться от партии Likud Party. Ведь теперь у меня есть шанс стать человеком, который смог избраться в парламенты двух стран", - шутит Береза

Военный парад на 1 апреля

"Указ президента новый опубликован. Со следующего года военный парад будет только 1 апреля проводиться. Выходной, конечно, национальный праздник, епта", - пишет юрист Дмитрий Назарец.

К слову, такую шутку могли бы вполне воспринять как правду. Последнее время президент любит "удивлять" украинцев внезапными поступками и странным поведением.

К тому же, как известно, 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв. Поэтому проведение парада в этот день можно объяснить не только "днем дурака".

"Зеленский позвонил". Победа ФОП-майдана

Организатор движения "Save ФОП" Сергей Доротич, который неделю назад провел масштабный митинг в центре Киева в защиту предпринимателей, пострадавших в локдаун, пошутил 1 апреля над политикой государства в отношении физлиц-предпринимателей.

"Позвонил Зеленский и сказал, что готов отменить фискализацию для РРО и ФОПов", - написал Доротич.

Так активист иронизирует над тем, что главное требование "ФОП-майдана" до сих пор остается невыполненным.

Штрафы за лай собак

Телеграм-каналы решили в шутку напомнить украинцам о заявлении нардепа Евгения Брагара, который больше года назад предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Утром 1 апреля появились сообщения, что в Украине хотят запретить перевозить собак и котов в лифте, а за лай после 18:00 будут штрафовать.

"Проект закона уже отправлен на рассмотрение в соответствующий комитет Верховной Рады. Согласно законопроекту, чтобы избежать распространение COVID-19, который также может переноситься домашними питомцами, на время карантина в Украине будет запрещено перевозить собак и кошек в лифте. Кроме того, у Национальной полиции появится право штрафовать не только за перевоз питомцев в лифте, но и за громкий лай после 18:00. В первом случае штраф составит от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен), во втором от 20 до 50 необлагаемых минимумов - (340-850 гривен). Автор законопроекта - депутат от Слуги Народа Евгений Брагар, который уже запомнился тем, что предлагал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля 2020 года нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар оскандалился, когда в эфире телеканала "112" он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так депутат ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

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