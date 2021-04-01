Лидер партии "Голос" Кира Рудик в 2020 году получила 1,8 млн гривен дохода. Из них 966 тысяч гривен она заработала на продаже криптовалюты, зарплата в Раде оказалась более чем в два раза меньше этой сумму и составила 417 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные в декларации Рудик за 2020 год, обнародованной в Едином реестре.

Доход Рудик в 2020 году составил 1 826 158 грн. Заработная плата по основному мету работы - в Верховной Раде - составила 417 267 грн, доход от продажи криптовалюты Ethereum - 461 080 грн, а от продажи криптовалюты Bitcoin - 505 101 грн.

Также у Рудик есть сбережения: на счетах в банках размещено $42 460 и 82 822 грн, из которых в виртуальном кошельке находится 14 328 грн. Наличными народный депутат задекларировала 800 тысяч грн и $403 тысяч.

У Рудик есть непогашенный долг по кредитной карточке (American Express) в размере $5 067. Она владеет ООО Coding Rocks LLC (США). У Рудик в собственности - легковой автомобиль BMW F15/X5 xDrive25d (2017 г. в.).

Напомним, Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год, менее 2% из которых - за работу президентом.

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