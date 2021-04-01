В "Укрзализныце" заявили, что введение в Киеве тотального карантина, не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров. Это касается и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в четверг, 1 апреля.

Согласно специальному распоряжению комиссии по ТЭБ и ЧС, ограничивать высадку и посадку пассажиров в столице и области не будут. Действующее расписание остается без изменений. Это касается поездов дальнего следования и пригородных электричек до Киева или через столицу.

В то же время "Укрзализныця" призывает пассажиров ездить в поездах только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, Киев закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам пассажиров. Будут действовать и другие ограничения. Таким образом Киев минимум до 16 апреля вводит локдаун. Кроме того из-за критической ситуации с коронавирусом жителям столицы могут запретить передвижение по городу после 22:00 и ввести комендантский час.

Также ранее мы рассказывали, как ходят поезда в "красных" карантинных зонах Украины.