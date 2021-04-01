Прихожане Украинской православной церкви направляются на Банковую, чтобы вручить Офису президента обращение с требованием отменить закон, обязывающий переименовать УПЦ. Перед этим верующие провели молебен на Владимирской горке в Киеве.

Об этом в четверг, 1 апреля, с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Коробки с подписями миллиона верующих со всех регионов Украины под обращением с требованием отменить закон о переименовании церкви несут к Офису президента прихожане храмов, которые принудительно отобрали у УПЦ.

"Захват наших храмов - это беззаконие. Если ты называешь себя христианином, ты не должен забирать у ближнего то, что ему принадлежит. Хочется, чтобы руководство нашей страны услышало наш голос", - сказал протоиерей Владислав Софийчук.

Колонна верующих уже прошла мимо Кабинета министров и комитетов Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

22 апреля 2019 года в Окружном административном суде Киева было удовлетворено заявление Киевской митрополии (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название. Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда.

В июле 2019 года шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляцию министерства. 16 декабря того же года Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить свое название.

Ранее "Страна" разбиралась, как "слуги народа" и бывший президент Петр Порошенко готовят почву к запрету УПЦ решением суда.