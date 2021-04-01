В Санкт-Петербурге главный врач-нефролог Александр Земченков признался в убийстве своей супруги, которое он совершил в 2010 году. Тело убитой жены он расчленил и выкинул в мусорный контейнер.

Об этом пишет "Фонтанка".

50-летняя Ирина Земченкова, известный в Санкт-Петербурге врач-гинеколог, пропала 23 февраля 2010 года. Первые годы врач пытался найти свою "пропавшую супругу". Ходил на программы типа "Жди меня", обращался к следователям. Позже женщину официально признали погибшей, и расследование прекратили. На возобновлении следствия в декабре прошлого года настоял 92-летний отец Ирины.

30 марта 2021 года Александра Земченкова задержали. Сначала он не признавал вину, однако к 1 апреля его позиция изменилась: 60-летний врач заявил, что убил жену из-за того, что хотел жить с любовницей Анастасией, которая, по данным друзей семьи, тоже является врачом и на 16 лет младше нефролога. Когда Земченкову признали погибшей, он женился на ней.

Друзья семьи не исключают, что из-за неверности Земченкова между ним и его супругой произошел конфликт, в ходе он и совершил преступление. По информации следствия, не установленным пока способом Земченков на фоне ссоры убил супругу, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он обратился с заявлением об исчезновении жены.

Напомним, под Киевом мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее, сжег голову и конечности, а тело утопил в водоеме.

Также мы писали о том, что в Питере историк Соколов расчленил свою аспирантку и получил за это 12,5 лет колонии строгого режима.