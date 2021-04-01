Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года за "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае".

Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.

Нобелевская премия мира - это ежегодная награда, которую присуждает Нобелевский комитет людям или организациям, которые внесли выдающийся вклад в укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда выдвигать кандидатов может ряд лиц:

Члены национальных парламентов и правительств различных стран;

Члены международных судов;

Ректора университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;

Лица, награждённые Нобелевской премией мира;

Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;

Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;

Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.

В сети тут же подумали, что данное сообщение может быть первоапрелльской шуткой.

"Нет, это не шутка. Нобелевский центр в лице Вячеслава Тютюнника дает информацию, что Кадыров выдвинут. Если Вячеслав Михайлович сказал, что это норвежцы, значит, это норвежцы. Значит, с Вячеславом Михайловичем созванивались, связывались. Заявка могла быть подана до 31 января, а сейчас эта информация предана огласке", - сказали изданию "Подъём" в МИНЦ.

Напомним, в прошлом году на на Нобелевскую премию мира выдвинули президента России Владимира Путина.

Также мы писали, что за Нобелевскую премию мира будут бороться: представители белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский оппозиционный политик Алексей Навальный и военный блок НАТО.