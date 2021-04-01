"Нет, это не шутка". Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года за "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае".
Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.
Нобелевская премия мира - это ежегодная награда, которую присуждает Нобелевский комитет людям или организациям, которые внесли выдающийся вклад в укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда выдвигать кандидатов может ряд лиц:
- Члены национальных парламентов и правительств различных стран;
- Члены международных судов;
- Ректора университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;
- Лица, награждённые Нобелевской премией мира;
- Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;
- Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;
- Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.
В сети тут же подумали, что данное сообщение может быть первоапрелльской шуткой.
"Нет, это не шутка. Нобелевский центр в лице Вячеслава Тютюнника дает информацию, что Кадыров выдвинут. Если Вячеслав Михайлович сказал, что это норвежцы, значит, это норвежцы. Значит, с Вячеславом Михайловичем созванивались, связывались. Заявка могла быть подана до 31 января, а сейчас эта информация предана огласке", - сказали изданию "Подъём" в МИНЦ.
Напомним, в прошлом году на на Нобелевскую премию мира выдвинули президента России Владимира Путина.
Также мы писали, что за Нобелевскую премию мира будут бороться: представители белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский оппозиционный политик Алексей Навальный и военный блок НАТО.