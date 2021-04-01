Пошел пятый день подсчета голосов на скандальных довыборах в Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Процесс затягивается - битва между кандидатом от "Слуги народа", силачом Василием Вирастюком и совладельцем "Буковеля" из партии "За будущее" Александром Шевченко идет за каждый голос. Работа окружной избирательной комиссии некоторое время была заблокирована и возобновилась 1 апреля.

Оппоненты винят друг друга в фальсификациях и затягивании процесса.

Заговорили даже о том, чтобы признать выборы недействительными и объявить перевыборы.

Разбирались, почему на Прикарпатье сложилась напряженная ситуация с подсчетом голосов и кто окажется победителем.

Десант "слуг" и новая комиссия

Тройка лидеров - Вирастюк, Шевченко и свободовец Руслан Кошулинский - идут впритык.

1 апреля подсчет возобновился после паузы, которая произошла после ухода нескольких членов и председателя избирательной окружной комиссии (якобы из-за давления). Были и сообщения о ложных минированиях.

ЦИК 30 марта назначила новых главу и трех членов избирательной комиссии.

На момент написания материала, по данным ЦИК, комиссия подсчитала чуть более 80% бюллетеней. На первом месте Вирастюк с 31,07%, но Шевченко сильно сократил свое отставание от него - сейчас у совладельца "Буковеля" уже 29,41%. А это меньше 1000 голосов разницы.

На третьем месте идет Кошулинский с 29,04%.

В "Слуге народа" сообщили, что на 14-ти избирательных участках округа проведут пересчет голосов. Вирастюк говорит о фальсификациях и вбрасываниях со стороны своих оппонентов, а также подкупе, шантаже, запугивании и подделке бюллетеней.

К Вирастюку на Франковщину прилетела группа поддержки - почти три десятка нардепов из "Слуга народа".

Как заявил Шевченко на своей странице в Фейсбуке, чтобы "дожать" и любой ценой, вопреки реальным результатам голосования, провести своего кандидата.

"К нам на Ивано-Франковщине прилетели 28 народных депутатов от провластной фракции "Слуга народа". Прилетели для того, чтобы фальсифицировать волеизъявление наших людей по выборам депутата Верховной Рады Украины в избирательном округе №87. Все уже знают результат выборов. У всех участников выборов имеются протоколы с мокрыми печатями из всех 117 избирательных участков. Они у всех идентичны и свидетельствуют о победе кандидата Шевченко с преимуществом в 184 голоса над провластным кандидатом Вирастюком. Но такой результат не устраивает некоторых во власти. Все попытки местных властей, штаба провластного кандидата собственными силами, здесь на месте, исказить результаты выборов не оправдались. Именно поэтому к нам прилетели депутаты из провластной фракции. Их задача - дожать и любой ценой, вопреки реальным результатам голосования, провести своего кандидата", - написал Шевченко.

Параллельный подсчет голосов свидетельствует о победе именно Шевченко с преимуществом в 184 голоса. Однако Вирастюк утверждает, что побеждает он.

У "слуг" винят Шевченко в давлении уже на новую комиссию.

"Новая комиссия начала активно работать. Какие-то протоколы принимать, а какие-то отправлять на уточнение, пересчёт. Нормальная рабочая история. Шевченко это не понравилось, так как он видел какой-то другой формат работы комиссии. Он начал сначала протестовать, возмущаться, а потом обвинять комиссию, угрожать им. Звучали слова: "Вы отсюда не выйдете", "Вы узнаёте, кто главный хозяин на Прикарпатье". Насколько я понимаю (так как я не был вместе с депутатами, был в другом месте), депутатов это возмутило", - рассказал "Стране" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Надежда на чудо-выигрыш

"Страна" еще в ночь на понедельник написала, что, по данным параллельного подсчета голосов, победа была у Шевченко. Правда, с небольшим отрывом - менее 200 голосов. И эти данные были у всех штабов. Их также подтвердили и в "Свободе".

Поэтому "слуги" знают, что по итогу их кандидат, если просчитать все протоколы, проигрывает, но пытаются переиграть ситуацию.

"По одному сценарию, есть надежда на чудо-выигрыш. "Слуги" не оставляют надежды найти серьезную "зацепку" на каком-то из участков, где сильный отрыв у Шевченко от Вирастюка. По другому сценарию, "Свобода" вместе с ЕС блокируют ОИК, чтобы состоялись перевыборы", - говорит нам политолог Ярослав Бевзюк.

Такие же планы подтверждают источники "Страны" в "Слуге народа".

"Грубо говоря, либо мы каким-то образом добиваемся признания недействительными части протоколов, где побеждает Шевченко, либо подводим дело к новым выборам. Есть и третий сценарий - признать победу Шевченко. Но пока, судя по настроению в верхах, на это у нас не готовы", - говорит источник.