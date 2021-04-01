Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиянам опасно посещать Грузию после инцидента с журналистом, ведущим и писателем Владимиром Познером, которого митингующие требовали выдворить из страны в его день рождения.

Цитирует Пескова РИА "Новости" в четверг, 1 апреля.

"В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать", - сказал он.

Также представитель Кремля осудил действия организаторов и участников акции. В то же время Песков положительно оценил заявление премьер министра Грузии, который осудил действия митингующих.

"Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян", - добавил Песков.

В конце спикер Кремля поздравил Познера с 87-м днем рождения и посоветовал отмечать праздник в России.

"И последнее – поздравляем все-таки Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома - здесь спокойнее", - сказал Песков.

Напомним, Познер приехал в Грузию, чтобы отметить свой день рождения. После чего возле гостиницы, где он остановился, прошла акция протеста с требованием от властей выдворить его из Грузии. Ранее представители ряда оппозиционных партий назвали недопустимым приезд в Тбилиси российского журналиста. Утром 1 апреля Познер покинул страну.

В ходе акции протеста в грузинской столице митингующие закидали гостиницу журналиста яйцами. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не является ли приезд Познера нарушением закона об оккупации, также их возмущали комментарии журналиста об Абхазии.