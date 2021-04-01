В 2020 году член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко получил 4,78 млн гривен дохода, из них 2,52 млн грн - его гонорар в железнодорожной компании. Таким образом, в месяц от АО он получал примерно 209,6 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные в декларации Лещенко за 2020 год, обнародованной в Едином реестре.

Доход Сергея Лещенко в 2020 году состоял из 664,6 тысяч гривен роялти от ООО "Офіс новин" (Киев), 6,48 тысяч гривен от вклада в Альфа-банке (Украина), 659,6 тысяч гривен от занятия предпринимательской деятельностью в ООО "Бизнесгрупп" (издание KyivPost, Одесса), 5 тысяч гривен гонорара от Zentrum Liberale Moderne (Германия), 396,6 тысяч гривен гонорара от Eaton Vance Corp. (США), 332,1 тысяч гривен гонорара от Google Ireland Limited (предоставляет услуги компьютерных программ), 2,52 млн гривен гонорара от "Укрзализныци", 187,3 тысяч гривен зарплаты в ООО "Дабл Сюитед Продакшн" (производство фильмов и телевизионных программ, Киев) и 13,6 тысяч гривен гонораров от TX Group AG (Швейцария).

У Лещенко есть 25 тысяч долларов и 18 тысяч евро сбережений наличными. Также совместно с женой Анастасией Топольской он владеет квартирой в Киеве площадью 192 кв. м. Ему принадлежит также 33% квартиры в Киеве площадью 74,6 кв. м.

Кроме того, Лещенко переписал в 2020 году свой автомобиль Mazda 6 SW 2018 года выпуска на Анастасию.

Также Лещенко владеет авторскими правами на книги "Американская сага Павла Лазаренко", "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича" и на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов", также в его собственности находятся инвестиционные сертификаты номинальной стоимостью 24 тысяч гривен у эмитента ООО "КУА "Фойл Эссет Менеджмент Юкрейн".

Жена Лещенко получила 1,23 млн гривен дохода в 2020 году, из них от занятия предпринимательской деятельностью - 1,17 млн гривен и 65,3 тысяч гривен зарплаты по совместительству в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

Она арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м, владеет половиной дома (96 кв. м) и земельным участком (800 кв. м) в пгт Фащевка (сейчас - неподконтрольная территория Луганской области). Топольская имеет авторские права на торговую марку "Настя Диджей".

В декларации также указано, что в 2020 году Лешенко приобрел 3 концентраторов кислорода за 120 тысяч гривен в качестве благотворительной помощи Киевской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1.

Напомним, Лещенко в феврале 2021 года получил от "Укрзализныци" почти 700 тысяч грн зарплаты.

Также мы писали о том, что в этом году семья экс-нардепа Лещенко переехала в скандальную квартиру в центре Киева за 7,5 млн гривен.