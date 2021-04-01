Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщил "Стране", что партия будет разбираться в ситуации со скандальной перепиской депутата монобольшинства Анны Колесник, которая во время отчета главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Верховной Раде написала в телефонной переписке сообщение: "Нужно сваливать из этой страны".

"Официальной позиции партии, фракции точно по этому поводу пока нет, но я думаю, что в ближайшее время мы наработаем и сообщим прессе, коллегам. Мое личное мнение: если это действительно вырвано из контекста и она сможет это доказать - то нет ничего криминального, каждый обсуждает свой отдых как считает нужным. Я знаю Аню и пока далек от мнения, что она могла специально такие проявления непатриотизма проявлять. Она достаточно патриотичный человек. Прошла с нами много выборов, но нужно разбираться, действительно ли это было. Понять это из одного скриншота в Telegram очень тяжело. Будем разбираться, мы со всеми нашими кейсами разбираемся", - сообщил Корниенко.

На уточняющий вопрос, какие будут санкции, если все же выяснится, что Колесник писала не об отдыхе, как она утверждает, а о желании покинуть страну, Корниенко заявил: "Будем говорить с фракцией, как фракция это видит".

Напомним, на внеочередном заседании парламента 30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак докладывал о значительной концентрации российских войск вблизи границы с Украиной. В это время журналисты заметили, что "слуга народа" Колесник отправила одному из своих контактов сообщения: "Мы слушаем Хомчака", "Нужно сваливать из этой страны".

31 марта в своем Facebook нардеп подтвердила факт переписки, но уточнила, что якобы имела ввиду уезжать "не навсегда".

"На самом деле речь идет об отпуске в майские праздники, а не о том, что я собралась покинуть страну совсем. Я живой человек, и имею право на отпуск, как и каждый", - написала Колесник.

Спустя примерно час после публикации пост был удален без объяснений.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в этом скандале и биографии Анны Колесник.