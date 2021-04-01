В пятницу, 2 апреля, в Украине ожидается резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега. Причиной таких изменений погоды стал холодный атмосферный фронт из северной части Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Неустойчивая нынешняя весна дарит нам, соответственно, неустойчивые синоптические процессы. Не исключение - и начало апреля. Хотя сегодня практически во всех областях Украины ожидается роскошная температура воздуха, до + 14 + 20 градусов, завтра ситуация кардинально изменится", - написала Диденко.

Согласно ее прогнозу, в большинстве регионов Украины в пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега. Также местами возможны метели и снежные заносы. В южных областях Украины к мокрому снегу добавиться дождь, что может спровоцировать обледенения.

В ближайшую ночь в стране резко похолодает - столбики термометров опустятся до -1-7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться между -4 и +1 градусом.

В Киеве в пятницу ночью и утром ожидается мокрый снег и, возможно, метели. Днем температура воздуха упадет до -2-5 градусов.

"Такая резкая смена погоды может сказаться на всех аспектах - индивидуально физических, экономических, психологических. Поэтому наслаждайтесь прекрасным сегодняшним днем ​​и тщательно подготовьтесь к завтрашнему, надеюсь, последнему подвоху старой вредных зимы", - посоветовала синоптик.

Ранее "Страна" показывала фото мартовского снегопада в горах Северной Африки, где местные пробуют санки.

Также мы писали, что в соцсетях обвинили правительство США в искусственных снегопадах.