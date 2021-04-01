В четверг, 1 апреля, Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест еще двух участников погрома на Банковой 20 марта. Их подозревают в поджоге таблички "Президент Украины" на фасаде Офиса президента.

Об этом сообщает "Громадське".

Речь об Артеме Лисовце и Давиде Гаджимурадове. По информации следствия, 20 марта они пришли на акцию на Банковой. С собой они взяли заготовленные предметы для нанесения телесных повреждений - баллоны - и подожгли табличку на здании Офиса президента.

Прокурор потребовал для подозреваемых круглосуточный домашний арест из-за рисков побега, укрывательства, давления на свидетелей и других участников хулиганских действий, уничтожения переписок и видео с места происшествия.

Адвокат Лисовца заявил, что его подзащитный работает курьером в общественной организации "Партизан медиа" и не собирается скрываться. А нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк хотел взять его на поруки. Лисовец на заседании заявил, что не совершал противоправных действий, которые ему инкриминируют. Гаджимурадов также сообщил, что хоть и был на Банковой 20 марта, но баллон с собой не приносил и табличку не поджигал.

В результате суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

Напомним, по состоянию на 30 марта десяти участникам погрома на Банковой сообщили о подозрении, им грозит до 7 лет тюрьмы.

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