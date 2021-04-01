Газопровод "Северный поток-2", который днем ранее прибыло достраивать в водах Дании судно-трубоукладчик "Академик Черский", готов на 95%

Об этом со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщает ТАСС в четверг, 1 апреля.

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - рассказали в компании.

Над укладкой труб также продолжает работать компания "Фортуна".

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладка одной из нитей газопровода идет в территориальных водах Дании, куда прибыл "Академик Черский".

Ранее в Германии оценили фактическую готовность "Северный поток-2" в 98%. В Дании заявили, что достроить газопровод планируют в сентябре 2021 года

Между тем Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2".