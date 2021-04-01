Показатель заболеваемости Covid-19 в Украине стабилизируется на протяжении ближайших двух недель.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 1 апреля, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Мы можем ожидать стабилизации на протяжении ближайших двух недель. Загруженность ресурсов медицинской системы продолжает расти, но уже меньшими темпами. Темпы роста госпитализаций упали вдвое - до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%" - сказал Ганиченко.

По его словам, по количеству выявленных случаев на 100 тысяч населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который ранее наблюдался на протяжении осенней волны эпидемии.

"Украина традиционно в пятерке крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией с Covid-19 (Чехия, Польша, Швеция, Украина, Румыния). В Украине уровень тестирований и коэффициент выявления случаев одни из наихудших в Европе. На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди больших стран Европы", - сказал исследователь.

Ганиченко также заявил, что суточное количество умерших от коронавируса в стране продолжает расти и уже на треть превышает аналогичный показатель в предыдущей волне.

"Мы ожидаем, что смертность продолжит расти еще около двух недель. (…) По среднему сценарию до конца июня 2021 года мы можем ожидать до 55 тыс. умерших (суммарно с начал пандемии). Во втором квартале 2021 года ожидается такое же количество умерших, как за 2020 год. Если говорить о диапазоне, то с начала 2020 года до конца июня 2021 года следует ожидать от 40 до 75 тыс. умерших", - сказал эксперт.

Киевская школа экономики рекомендует властям усилить карантинные ограничения в Хмельницкой области, где наблюдается один из наивысших уровней госпитализаций по Украине.

"Более 50% регионов (13) по показателям должны входить в "красную" зону, однако Ровненская и Черкасская области по решению комиссии по ТЭБ и ЧС остались в "оранжевой" зоне, поскольку загруженность кислородных коек там была не слишком большая", - объяснил Ганиченко.

Он добавил, что Украина с шестидневным отставанием выполнила минимальный план в 250 тысяч прививок от коронавирусной болезни к концу марта. В Украине один из самых низких темпов вакцинации среди больших стран Европы.

Выступление Ганиченко с 02:49. Видео: Facebook/ Kyiv School of Economics

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до середины апреля в Украине обострится ситуация с Covid-19.

Согласно прогнозу Национальной академии наук, в начале апреля показатель новых случаев коронавируса в Украине за сутки может вырасти до более чем 20 тысяч.

За сутки 31 марта в Украине выявлено 17 569 новых случаев коронавируса. Показатель летальности за этот период стал рекордным - от Covid-19 скончался 421 пациент.