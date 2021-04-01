В четверг, 1 апреля, верующие Украинской православной церкви придут на Банковую, чтобы передать в Офис президента обращение, в котором требуют отменить неконституционный закон о принудительном изменении названия УПЦ.

Об этом "Стране" сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

По его словам, под таким обращением подписались более 1 миллиона прихожан УПЦ. Ранее верующие уже обращались к президенту, Верховной Раде и Кабмину, но так и не получили четкого ответа.

"Антиконституционные законы, которые были приняты при прошлой власти, не только не отменяются, но и мы видим большое количество законодательных инициатив, которые несут опасность для верующих УПЦ, и которые нарушают права всех верующих, независимо от того, к какой конфессии они себя причисляют", - сказал Климент.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

22 апреля 2019 года в Окружном административном суде Киева было удовлетворено заявление Киевской митрополии (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название. Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда.

В июле 2019 года шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляцию министерства. 16 декабря того же года Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить свое название.

Ранее "Страна" разбиралась, как "слуги народа" и бывший президент Петр Порошенко готовят почву к запрету УПЦ решением суда.