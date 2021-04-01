В распоряжении замглавы Минкульта Тараса Шевченко 23 банковских счета, две квартиры в Киеве и гектарами земли под Киевом.

Соответствующая информация указана в декларации Шевченко, которую он подал вечером 31 марта.

Заработок Шевченко в Минкульте за 4,5 месяца работы составил 246 329 грн. (Около 50 тысяч гривен в месяц)

При этом, в грантовом ГО "Центр демократии и верховенства права" Шевченко за первые 7 месяцев 2020 года заработал 1 027 406 грн (т.е. около 146 тысяч в месяц).

В декларации Шевченко указал прибыль от депозитов. 37 556 гривен дохода Шевченко получил в качестве процентов в АТ "ОТП БАНК" и 107 368 гривен процентных доходов в АТ "Пиреус Банк МКБ". (еще 97 грн дохода в этом банке он указал как "дополнительное благо"). Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 1 004 391 грн

На банковских счетах в Шевченко указаны следующие средства:

"ОТП Банк" - 690 562 грн, 16 194 долларов;

"Пиреус Банк МКБ" - 951 726 грн и 10 738 долларов;

"Банк оф Америка" - 29 188 долларов;

"Приватбанке" - 128 375 грн.

Еще 57 850 грн, 64 270 долларов, 22 950 евро и 6900 датских крон хранятся в банках, которые в декларации не указаны.

Всего Шевченко указал 23 счета в перечисленных выше банках. У его жены только один счет - в Приватбанке

Согласно декларации, семья Шевченко владеет двумя квартирами и земельными участками.

Квартира площадью 75,1 кв.м появилась у Шевченко в 2000 году, еще одна, без указания информации о недвижимости, находится в Киевской области и принадлежит его жене.

У семьи Шевченко 3 внедорожника - Два Jeep Compass 2008 и 2019 года и Nissan Juke 2012 года.

В 2003 году у Шевченко появился земельный участок площадью 10 соток в Киеве, в 2008 году его жена обзавелась двумя участками в 25 и 5 соток в Кагарлыцком районе Киевской области, а в 2020 году семья обзавелась двумя участками земли под Киевом - на 1,7 и 0,5 Га.

Напомним, Тарас Шевченко занял должность замминистра культуры и информполитики 12 августа 2020 года. На своей должности он должен отвечать за направления информационной политики, информационной безопасности и медиа.

До назначения Шевченко был директором Центра демократии и верховенства права (ранее - "Институт медиа права", был среди основателей проекта "Чесно", являлся членом совета "Реанимационного пакета реформ", с 2020 он руководит "Независимым медийным советом". И в целом был весьма заметной личностью в тусовке получателей западных грантов.

Как писала "Страна" именно фигуру Шевченко связывают с продвижением в Украине репрессивного закона "о Медиа".