Мэр Кличко задекларировал боле 0,5 млн зарплаты и рояль почти за миллион. Брату он одолжил более 246 млн
Председатель Киевской городской государственной администрации мэр столицы Виталий Кличко, за прошлый год задекларировал более 500 тысяч долларов зарплаты, антикварные каминные часы и рояль Yamaha (стоимостью 960 тыс. грн). При этом в прошлом году своему брату городской глава одолжил 7,3 млн евро и 277,8 тыс. долларов (в общем около 246 миллионов гривен).
Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
За 2020 год Виталий Кличко задекларировал 517,5 тыс. гривен заработной платы как председатель КГГА, в свою очередь его жена получила от отчуждения движимого имущества доход в 500 тыс. грн.
В денежных активах городской глава указал одолженные брату Владимиру 7,3 млн евро и 277,8 тыс. долларов. В наличных Кличко хранит 23,8 тыс. долларов и 25,2 тыс. евро, на банковских счетах - 667 тыс. евро, 214 тыс. долларов и 226 тыс. гривен на банковских счетах.
В расходах у мэра указана оплата услуг в Украине на общую сумму 2,5 млн гривен и оплата в Германии медицинских услуг на 432,7 тыс. гривен.
Еще с 2005 года Кличко владеет квартирой в Киеве площадью 251,8 кв. м, его супруга Наталия Егорова с 2013 года - домом отдыха в Лютеже Киевской области площадью 785,5 кв. м и стоимостью 3,6 млн гривен. Также супруги зарегистрированы в квартире Владимира Кличко 43,6 кв. м., а их дети в другой квартире брата мэра, размером 72,7 кв. м.
В семье городского главы есть и движимое имущество: автомобиль Land Rover Discovery 3.0 2013 года за 640 тыс. гривен, который принадлежит жене мэра, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска за 600 тыс. гривен и прицеп Ironhorse Widebody 2013 года за 192 тыс. гривен.
Кроме того, Виталий Кличко задекларировал французские мраморные каминные часы 2-й половины ХІХ века марки Jacques Murray & Co, 2 пары мужских часов IWC, 3 пары наручных часов Frank Muller, 2 пары часов Mont Blanc и рояль Yamaha DC1A, стоимостью 960 тысяч гривен.
Напомним, президент Владимир Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год. При этом за работу президента из них менее 2%.
Также "Страна" подробно писала, что задекларировали украинские политики за прошлый год.