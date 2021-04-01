Председатель Киевской городской государственной администрации мэр столицы Виталий Кличко, за прошлый год задекларировал более 500 тысяч долларов зарплаты, антикварные каминные часы и рояль Yamaha (стоимостью 960 тыс. грн). При этом в прошлом году своему брату городской глава одолжил 7,3 млн евро и 277,8 тыс. долларов (в общем около 246 миллионов гривен).

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

За 2020 год Виталий Кличко задекларировал 517,5 тыс. гривен заработной платы как председатель КГГА, в свою очередь его жена получила от отчуждения движимого имущества доход в 500 тыс. грн.

В денежных активах городской глава указал одолженные брату Владимиру 7,3 млн евро и 277,8 тыс. долларов. В наличных Кличко хранит 23,8 тыс. долларов и 25,2 тыс. евро, на банковских счетах - 667 тыс. евро, 214 тыс. долларов и 226 тыс. гривен на банковских счетах.

В расходах у мэра указана оплата услуг в Украине на общую сумму 2,5 млн гривен и оплата в Германии медицинских услуг на 432,7 тыс. гривен.

Еще с 2005 года Кличко владеет квартирой в Киеве площадью 251,8 кв. м, его супруга Наталия Егорова с 2013 года - домом отдыха в Лютеже Киевской области площадью 785,5 кв. м и стоимостью 3,6 млн гривен. Также супруги зарегистрированы в квартире Владимира Кличко 43,6 кв. м., а их дети в другой квартире брата мэра, размером 72,7 кв. м.

В семье городского главы есть и движимое имущество: автомобиль Land Rover Discovery 3.0 2013 года за 640 тыс. гривен, который принадлежит жене мэра, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска за 600 тыс. гривен и прицеп Ironhorse Widebody 2013 года за 192 тыс. гривен.

Кроме того, Виталий Кличко задекларировал французские мраморные каминные часы 2-й половины ХІХ века марки Jacques Murray & Co, 2 пары мужских часов IWC, 3 пары наручных часов Frank Muller, 2 пары часов Mont Blanc и рояль Yamaha DC1A, стоимостью 960 тысяч гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год. При этом за работу президента из них менее 2%.

Также "Страна" подробно писала, что задекларировали украинские политики за прошлый год.