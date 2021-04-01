В Киевском апелляционном суде должны были рассмотреть апелляцию защиты бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого подозревают в контрабанде оружия и создании незаконной вооруженной организации.

Ранее адвокаты Семенченко подали апелляцию на решение Печерского суда о его аресте.

Заседание должны были провести в открытом режиме несмотря на карантинные ограничения. В зале собралось около 20 сторонников Семенченко, которые пришли его поддержать.

Позже заседание перенесли на среду, 7 апреля, в связи с тем, что в суд еще не поступили материалы дела.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной армии и незаконных поставках оружия.

24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Как заявили в спецслужбе, ее организовали Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

В Службе безопасности Украины рассказали, что бывшего командира батальона "Донбасс" выступил организатором незаконного военизированного формирования.

26 марта Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залога Семенченко. Однако тот вместо СИЗО попал в больницу.

Подробнее о том, кто такой Семен Семенченко можно почитать в материале "Страны".