В Запорожье провели сложнейшую операцию мужчине, у которого в спортзале произошел разрыв аорты. Хирургическое вмешательство длилось 15 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной клинической больницы, где впервые провели такую операцию.

"Операция по протезированию восходящей дуги аорты и замене артериального клапана является сверхсложной и уникальной. В Запорожской областной больнице 30 марта впервые провели протезирование восходящей дуги аорты и сонной артерии мужчине, который внезапно оказался в больнице с тяжелым диагнозом", - говорится в сообщении.

Накануне в больницу с разрывом аорты госпитализировали 39-летнего мужчину, который, как выяснилось, он занимался в спортзале. При взятии штанги у него разорвалась аорта. В результате мужчине требовалась срочная операция.

"В связи с тем, что транспортировка пациента была невозможной в Киев, из столицы прибыла команда врачей во главе с одним из ведущих специалистов по патологии аорты Украины и заведующим отделением хирургического лечения патологии аорты Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Кравченко Виталием Ивановичем", - добавили в пресс-службе больницы.

Операция длилась более 15 часов и прошла успешно.

"В ходе операции был остановлен кровоток и запущено искусственное кровообращение, а температура тела была охлаждена до 22 градусов. Это все необходимо для того, чтобы врачи максимально быстро провели операцию на аорте и затем "оживили" пациента. Эта уникальная операция - единственный шанс на жизнь", - рассказал один из врачей.

Сейчас пациент находится под наблюдением медиков. Ему предстоит длительная реабилитация, чтобы снова жить полноценной жизнью.

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