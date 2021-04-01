В Госдуме РФ прокомментировали слова представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который назвал решение страны выслать европейских дипломатов проявлением агрессии со стороны Москвы.

Об этом пишет RT в четверг, 1 апреля.

"Я думаю, это нанесло, конечно, определённый ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России, и это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них. И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", - сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Напомним, Россия в день визита Борреля выслала дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в протестах за Навального. В МИД РФ заявили, что их действия являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Также мы писали, что после визита Борреля в Москву 80 евродепутатов потребовали его отставки. По их мнению, он должен был покинуть страну как только узнал о высылке дипломатов.