В России антимонопольная служба согласовала понижение предельной цены на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" с 9 542 до 4 210 рублей за пачку (с 3 505 до 1 546 грн - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.

Планируется, что вакцина центра "Вектор" будет продаваться в пачках по 10 ампул, в каждой будет находиться одна доза (0,5 мл). Ранее ФАС согласовала предельную цену на эту вакцину в размере 9 542 рубля за пачку, теперь она снижена.

Отметим, что предельная отпускная цена производителя на другую российскую вакцину - "Спутник V" составляет 866 рублей (318 грн - Ред.) за два компонента.

Напомним, "Страна" писала о том, чем отличаются вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Также мы сообщали, что в России произвели уже несколько партий третьей вакцины от коронавируса "КовиВак".