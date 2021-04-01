12-летний подросток из штата Колорадо Джошуа Хейлиесус повторил опасный челлендж из соцсети TikTok, где в последнее время участились небезопасные "вызовы". Мальчик находится в критическом состоянии, врачи не подают надежд на его выздоровление.

Об этом пишет Fox19.

По данным портала, подросток пытался повторить "Blackout Challenge" из ТикТок. В рамках челленджа участникам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео. Так из-за асфиксии (удушья - Ред.) школьник повредил себе мозг.

Нашел мальчика в ванной без сознания его брат-близнец. Тот рассказал, что за несколько дней до происшествия Джошуа хвастался ему, что смог обходиться без воздуха больше минуты.

Подростка забрали в больницу, однако врачи констатировали смерть его мозга. Медики предупредили родителей, что мальчик, скорее всего, не выживет.

"Он боец. Я вижу, как он сражается. Я молюсь за него каждый день. Просто душераздирающе видеть, как он лежит на кровати", - сказал отец Джошуа, Хейлиес Зерихун.

Напомним, в январе в Италии от удушья умерла 10-летняя девочка, решившая повторить опасный челлендж в TikTok. Вероятно, это тот же "вызов", который повторил и подросток из США.

Ранее мы рассказывали, что в TikTok появился еще смертельный челлендж, который призывает подростков выпить 40 таблеток и посмотреть, что будет.