Украинские чиновники высшего ранга и другие высокопоставленные госуправленцы продолжают подавать декларации за 2020-й год.
Зарплатным супер-чемпионом оказался и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Который на прошлом своем месте работы получал почти два миллиона долларов ежемесячно.
А вот чудеса скромности проявляет Владимир Зеленский. Его служебный оклад - тысяча долларов. Хотя понятно, что президент живет на куда более широкую ногу.
Собрали рейтинг зарплат топ-чиновников - министров, глав правоохранительных структур и руководителей Офиса президента.
Золотая десятка по зарплатам
Недосягаемым лидером-толстосумом по итогам прошлого года стал Юрий Витренко, который в конце года пересел из кресла исполнительного директора "Нафтогаза" в кабинет и.о. министра энергетики.
Учитывая, что в министерстве он успел за минувший год проработать всего десять дней, основную зарплату Юрию в прошлом году выплачивали в "Нафтогазе". За 2020-й год сумма составила почти 285 миллионов гривен.
При этом работал Витренко в газовой корпорации только до 16 июля - то есть шесть с половиной месяцев.
Таким образом в месяц он получал совершенно баснословную сумму - 43 миллиона гривен. Это чуть меньше двух миллионов долларов. Что делает Витренко несомненно рекордсменом среди всех украинских чиновников и госуправленцев.
Впрочем, финансовые аппетиты Юрия были давно известны - вспомнить хотя бы историю, как он получил многомиллионную долларовую премию за выигранный суд против "Газпрома". А когда после волны возмущений ему попытались не выплатить вторую часть вознаграждения - подал на "Нафтогаз" в суд.
В итоге премию ему отдали полностью. И даже, как видим, трудоустроили в Кабмин.
При этом в Кабмине у него пока доходы более скромные - за первые десять дней работы Витренко задекларировал 15 тысяч гривен. То есть со старта ему положили оклад, видимо, на уровне 45-50 тысяч в месяц. Что, впрочем, еще может измениться.
Раз уж мы отвлеклись на госкомпании, то есть резон вспомнить в этом контексте бывших депутатов Мустафу Найема и Сергея Лещенко. Раньше они состояли в Блоке Порошенко, потом перешли к нему в оппозицию и поддержали Зеленского. И после его победы в 2019 году вошли в управление крупных госкорпораций.
И, хотя оба не являются профильными специалистами в сферах, им вверенных, зарплаты у них там оказались повыше министерских.
Например, Мустафа Найем, который в должности замдиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами госвласти задекларировал за год 3 миллиона гривен. То есть более 250 тысяч месяц (Найем проработал в концерне полный год).
Немногим отстал от него Сергей Лещенко, который как член Набсовета "Укрзализныци" задекларировал два с половиной миллиона гривен в год. Получая таким образом порядка 209 тысяч ежемесячно.
Эти цифры - иллюстрация к тому, что в корпоративном секторе государства просто гигантские зарплаты. Которые, судя по всему, выплачиваются не по профессиональному признаку - а в качестве политической лояльности и лоббизма на Западе.
Но вернемся к крупнейшим госчиновникам.
На втором месте после Витренко идет глава НАБУ Артем Сытник с годовой зарплатой в два миллиона гривен, то есть это почти 169 тысяч в месяц.
Глава ГосЧС Николай Чечеткин и главный пограничник Сергей Дейнеко получили в прошлом году по полтора миллиона - то есть зарабатывали они по 130 тысяч в месяц.
Далее следует шеф СБУ Иван Баканов. За год он декларирует 1,4 миллиона зарплаты - получая по 118 тысяч в месяц.
Ирине Венедиктовой, которая возглавляет Офис генпрокурора с 17 марта 2020 года, насчитали 753 тысяч годовой зарплаты - то есть порядка 79 тысяч ежемесячно.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет, который в конце мая 2020 года стал и.о. министра, а в декабре был назначен главой МОН, 440 тысяч зарплаты в Кабмине (73 тысяч в месяц).
При этом в доходах он также указал 483 тысяч зарплаты за полгода на посту ректора Черниговского государственного технологического университета.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал 708 тысяч зарплаты в МИД. Это примерно 70 тысяч ежемесячно. Кроме того, за два месяца работы вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ему начислили 184 570 грн (около 92 тысяч в месяц).
У министра обороны Андрея Тарана чуть больше 688 тысяч зарплаты в 2020 году, то есть примерно 68 тысяч в месяц. Также он внес в декларацию 210 507 грн пенсии в год (17,5 тысяч месяц).
Замыкает "золотую десятку" министр соцполитики Марина Лазебная с ежемесячной зарплатой порядка 66 тысяч (661 тысяча за неполный год).
Рейтинг зарплат крупнейших госчиновников
Рейтинг возглавляют силовики и правоохранители, затем министры. Меньше всего зарплата в аппарате Верховной Рады и Офисе президента. Одна из самых скромных зарплат у президента, который получает в месяц тысячу долларов, и главы его Офиса.
|Должность
|Имя
|Среднемесячная зарплата
|Годовая зарплата
|1
|Исполнительный директор "Нафтогаза"
|Юрий Витренко
|43 790 394
|284 637 567
|2
|Глава НАБУ
|Артем Сытник
|169 776
|2 037 315
|3
|Глава Госпогранслужбы
|
Сергей Дейнеко
|130 303
|1 563 639
|4
|Глава ГосЧС
|Николай Чечеткин
|130 298
|1 536 576
|5
|Глава СБУ
|Иван Баканов
|118 154
|1 417 854
|6
|Генпрокурор
|Ирина Венедиктова
|79 290
|753 259
|7
|Министр образования и науки
|Сергей Шкарлет
|73 373
|440 243
|8
|Министр иностранных дел
|Дмитрий Кулеба
|70 881
|708 821
|9
|Министр обороны
|Андрей Таран
|68 877
|688 779
|10
|Министр соцполитики
|Марина Лазебная
|66 101
|661 010
|11
|Министр юстиции
|Денис Малюська
|63 871
|638 719
|12
|Министр инфраструктуры
|Владислав Криклий
|61 916
|742 997
|13
|Министр цифровой трансформации
|Михаил Федоров
|59 248
|592 484
|14
|Министр МВД
|Арсен Аваков
|57 690
|692 287
|15
|Министр молодежи и спорта
|Вадим Гутцайт
|57 152
|571 521
|16
|Министр экономразвития и торговли
|Игорь Петрашко
|56 211
|534 008
|17
|Министр здравоохранения
|Максим Степанов
|55 280
|497 527
|18
|Министр Кабинета министров
|Олег Немчинов
|54 752
|547 528
|19
|Министр финансов
|Сергей Марченко
|54 558
|491 028
|20
|Премьер-министр
|Денис Шмыгаль
|54 005
|540 052
|21
|Министр промышленности
|Олег Уруский
|52 141
|286 777
|22
|Министр регионов
|Алексей Чернышев
|51 993
|519 931
|23
|Министр культуры
|Александр Ткаченко
|51 486
|360 404
|24
|Министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий
|Алексей Резников
|49 827
|498 275
|25
|Вице-премьер-министр
|Ольга Стефанишина
|48 898
|342 288
|26
|Министр экологии
|Роман Абрамовский
|45 573
|296 227
|27
|Глава Верховной Рады
|Дмитрий Разумков
|45 630
|547 563
|28
|Глава Офиса Президента
|Андрей Ермак
|40 412
|444 539
|29
|Президент Украины
|Владимир Зеленский
|28 000
|336 000
Напомним, что мы отслеживаем декларации депутатов в нашем обновляемом материале.