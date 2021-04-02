Украинские чиновники высшего ранга и другие высокопоставленные госуправленцы продолжают подавать декларации за 2020-й год.

Зарплатным супер-чемпионом оказался и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Который на прошлом своем месте работы получал почти два миллиона долларов ежемесячно.

А вот чудеса скромности проявляет Владимир Зеленский. Его служебный оклад - тысяча долларов. Хотя понятно, что президент живет на куда более широкую ногу.

Собрали рейтинг зарплат топ-чиновников - министров, глав правоохранительных структур и руководителей Офиса президента.

Золотая десятка по зарплатам

Недосягаемым лидером-толстосумом по итогам прошлого года стал Юрий Витренко, который в конце года пересел из кресла исполнительного директора "Нафтогаза" в кабинет и.о. министра энергетики.

Учитывая, что в министерстве он успел за минувший год проработать всего десять дней, основную зарплату Юрию в прошлом году выплачивали в "Нафтогазе". За 2020-й год сумма составила почти 285 миллионов гривен.

При этом работал Витренко в газовой корпорации только до 16 июля - то есть шесть с половиной месяцев.

Таким образом в месяц он получал совершенно баснословную сумму - 43 миллиона гривен. Это чуть меньше двух миллионов долларов. Что делает Витренко несомненно рекордсменом среди всех украинских чиновников и госуправленцев.

Впрочем, финансовые аппетиты Юрия были давно известны - вспомнить хотя бы историю, как он получил многомиллионную долларовую премию за выигранный суд против "Газпрома". А когда после волны возмущений ему попытались не выплатить вторую часть вознаграждения - подал на "Нафтогаз" в суд.

В итоге премию ему отдали полностью. И даже, как видим, трудоустроили в Кабмин.

При этом в Кабмине у него пока доходы более скромные - за первые десять дней работы Витренко задекларировал 15 тысяч гривен. То есть со старта ему положили оклад, видимо, на уровне 45-50 тысяч в месяц. Что, впрочем, еще может измениться.

Раз уж мы отвлеклись на госкомпании, то есть резон вспомнить в этом контексте бывших депутатов Мустафу Найема и Сергея Лещенко. Раньше они состояли в Блоке Порошенко, потом перешли к нему в оппозицию и поддержали Зеленского. И после его победы в 2019 году вошли в управление крупных госкорпораций.

И, хотя оба не являются профильными специалистами в сферах, им вверенных, зарплаты у них там оказались повыше министерских.

Например, Мустафа Найем, который в должности замдиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами госвласти задекларировал за год 3 миллиона гривен. То есть более 250 тысяч месяц (Найем проработал в концерне полный год).

Немногим отстал от него Сергей Лещенко, который как член Набсовета "Укрзализныци" задекларировал два с половиной миллиона гривен в год. Получая таким образом порядка 209 тысяч ежемесячно.

Эти цифры - иллюстрация к тому, что в корпоративном секторе государства просто гигантские зарплаты. Которые, судя по всему, выплачиваются не по профессиональному признаку - а в качестве политической лояльности и лоббизма на Западе.

Но вернемся к крупнейшим госчиновникам.

На втором месте после Витренко идет глава НАБУ Артем Сытник с годовой зарплатой в два миллиона гривен, то есть это почти 169 тысяч в месяц.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин и главный пограничник Сергей Дейнеко получили в прошлом году по полтора миллиона - то есть зарабатывали они по 130 тысяч в месяц.

Далее следует шеф СБУ Иван Баканов. За год он декларирует 1,4 миллиона зарплаты - получая по 118 тысяч в месяц.

Ирине Венедиктовой, которая возглавляет Офис генпрокурора с 17 марта 2020 года, насчитали 753 тысяч годовой зарплаты - то есть порядка 79 тысяч ежемесячно.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет, который в конце мая 2020 года стал и.о. министра, а в декабре был назначен главой МОН, 440 тысяч зарплаты в Кабмине (73 тысяч в месяц).

При этом в доходах он также указал 483 тысяч зарплаты за полгода на посту ректора Черниговского государственного технологического университета.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал 708 тысяч зарплаты в МИД. Это примерно 70 тысяч ежемесячно. Кроме того, за два месяца работы вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ему начислили 184 570 грн (около 92 тысяч в месяц).

У министра обороны Андрея Тарана чуть больше 688 тысяч зарплаты в 2020 году, то есть примерно 68 тысяч в месяц. Также он внес в декларацию 210 507 грн пенсии в год (17,5 тысяч месяц).

Замыкает "золотую десятку" министр соцполитики Марина Лазебная с ежемесячной зарплатой порядка 66 тысяч (661 тысяча за неполный год).

Рейтинг зарплат крупнейших госчиновников

Рейтинг возглавляют силовики и правоохранители, затем министры. Меньше всего зарплата в аппарате Верховной Рады и Офисе президента. Одна из самых скромных зарплат у президента, который получает в месяц тысячу долларов, и главы его Офиса.

Должность Имя Среднемесячная зарплата Годовая зарплата 1 Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко



43 790 394 284 637 567 2 Глава НАБУ Артем Сытник 169 776 2 037 315 3 Глава Госпогранслужбы

Сергей Дейнеко 130 303 1 563 639 4 Глава ГосЧС Николай Чечеткин 130 298 1 536 576 5 Глава СБУ Иван Баканов 118 154 1 417 854 6 Генпрокурор Ирина Венедиктова 79 290 753 259 7 Министр образования и науки Сергей Шкарлет 73 373 440 243 8 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 70 881 708 821 9 Министр обороны Андрей Таран 68 877 688 779 10 Министр соцполитики Марина Лазебная 66 101 661 010 11 Министр юстиции Денис Малюська 63 871 638 719 12 Министр инфраструктуры Владислав Криклий 61 916 742 997 13 Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 59 248 592 484 14 Министр МВД Арсен Аваков 57 690 692 287 15 Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт 57 152 571 521 16 Министр экономразвития и торговли Игорь Петрашко 56 211 534 008 17 Министр здравоохранения Максим Степанов 55 280 497 527 18 Министр Кабинета министров Олег Немчинов 54 752 547 528 19 Министр финансов Сергей Марченко 54 558 491 028 20 Премьер-министр Денис Шмыгаль 54 005 540 052 21 Министр промышленности Олег Уруский 52 141 286 777 22 Министр регионов Алексей Чернышев 51 993 519 931 23 Министр культуры Александр Ткаченко 51 486 360 404 24 Министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 49 827 498 275 25 Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина 48 898 342 288 26 Министр экологии Роман Абрамовский 45 573 296 227 27 Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 45 630 547 563 28 Глава Офиса Президента Андрей Ермак 40 412 444 539 29 Президент Украины Владимир Зеленский 28 000 336 000

Напомним, что мы отслеживаем декларации депутатов в нашем обновляемом материале.