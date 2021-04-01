Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что известный российский писатель и журналист Владимир Познер и его друзья находятся в стране абсолютно законно. Ответственность за беспорядки, в которые переросла акция протеста из-за приезда журналиста, он возложил на Михаила Саакашвили.

Об этом пишет Sputnik Грузии.

В ходе акции протеста в грузинской столице, которую вызвал приезд Познера, митингующие закидали гостиницу журналиста яйцами. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не является ли приезд Познера нарушением закона об оккупации, также их возмущали комментарии журналиста об Абхазии.

"Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал "Закон об оккупации". Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США. Это был визит частного характера. У него и лиц, находящихся с ним, были с собой ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-теста. Все было в рамках закона", – сказал Гарибашвили.

В то же время, премьер-министр заметил след оппозиционной партии "Национальное движение" и лично Саакашвили в прошедших беспорядках. По мнению Гарибашвили цель этой партии - нанести ущерб стране и испортить ее имидж.

"Группа наших граждан решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила – "Национальное движение" и, как привычно, внесла события в свою повестку дня. И на этот раз цель "Национального движения" и, в частности, Саакашвили – деструкция, саботаж и нанесение максимального ущерба нашей стране, уязвление международного имиджа нашей страны. И на этот раз они сделали все это на фоне того, что наша страна частично открылась для туристов", – заявил премьер-министр.

В свою очередь, спикер Государственной думы Российской Федерации также прокомментировал событие и отметил, что россиянам небезопасно находится в Грузии из-за внутренней политики страны.

"Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии, гражданам РФ небезопасно там находиться", - цитирует ТАСС слова спикера.

Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию утром в четверг, 1 апреля. Он вылетел из Тбилиси в Россию, хотя планировал уехать из страны через несколько дней.

Напомним, в 2019 году на сайт "Миротворец" внесли российского журналиста Познера.

На что он ответил: "Я не враг и страдать не буду".