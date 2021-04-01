В столице задержали двух жителей Николаева, которые три года незаконно удерживали киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram-канале.

Во вторник, 31 марта, по адресам проживания фигурантов, в том числе и в Николаеве, были проведены обыски.

Во время следственных действий в частном доме одного из злоумышленников обнаружили двух граждан, находившихся в розыске как без вести пропавшие. Одним из них оказался 52-летний мужчина, которого столичные правоохранители разыскивали с 2017 года. Как выяснилось, "риелторы" незаконно лишили его свободы и удерживали в доме, чтобы завладеть его квартирой в столице.

"Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны и доставлены в Шевченковский УП ГУНП в Киеве двое человек - 51-летний житель Николаева и его 46-летняя сообщница, которая работает в органах юстиции Николаевской области", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве полицейские удерживали в гараже мужчину и требовали от него взятку за незаконный янтарь.

Также сообщали об аресте мужчины, который держал в плену под Киевом почти три десятка вьетнамцев.