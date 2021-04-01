Утром в четверг, 1 апреля, в Луганской области мужчина бросил в полицейских гранату. Для его задержания ввели операцию "Сирена". Злоумышленника удалось найти у него дома, он прятался в коробе кровати.

Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Инцидент произошел утром 1 апреля в городе Рубежное. Наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива остановил для проверки документов водителя мопеда. Мужчина, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре установили, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Также на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских. Правоохранители для задержания мопедиста ввели операцию "Сирена".

Полицейские выяснили, что гранату бросил 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, но приговоренный к условному сроку наказания.

Полицейским удалось установить местонахождение правонарушителя. Бойцы КОРДа задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати. В настоящее время мужчину доставили в изолятор временного содержания, с ним проводятся следственные действия.

Уголовное производство ведется по статье ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомире пьяный водитель протаранил другое авто, пригрозил копам гранатой и сам подорвался на ней.

Также мы писали о том, что в селе под Львовом мужчина подорвался на гранате во дворе собственного дома.