Военная ситуация вокруг Украины накаляется.

В Киеве делают заявления о готовности к наступлению на Донбассе. В США тем временем звонят начальникам генштабов Украины и России.

Одновременно в Сети появляется все больше видео с военной техникой, которая движется как по украинской, так и по российской территории.

Разбирались, что происходит и чем обернется этот кризис

Танки едут на границу

История с военной техникой, которая среди бела дня перевозится к линии фронта, тянется уже месяц. В начале марта появились видео с украинскими войсками, которые демонстративно стягивают на Донбасс.

Позже информацию о таких перевозках со стороны Украины подтвердила ОБСЕ.

С тех эскалация конфликта на Донбассе усилилась, а на минувшей неделе погибли четверо украинских военных. После чего в Украине заговорили о готовности наступать на Донбассе.

Об этом заявил глава Генштаба Руслан Хомчак. Он также выступил в Раде и сообщил, что к украинской границе стягиваются российские войска. А парламент принял специальное обращение по ситуации, где назвал происходящее "украино-российским вооруженным конфликтом".

После этой череды тревожных заявлений и завуалированных угроз с российской стороны начали показывать, что к возможному конфликту готовы.

За последние пару дней появилось много видео, на которых зафиксирована переброска российской военной техники в сторону украинской границы.

На одном ролике изображено, как БТРы и грузовые автомобили едут предположительно по Крымскому мосту.

Не исключено, что начала движение эта техника за тысячу километров от Крыма - в городе Камышине Волгоградской области. Самый близкий путь оттуда до Крыма - сначала трасса Е40, затем федеральная М4-Дон (или их дублеры).

Российский журналист Александр Коц поделился в телеграме кадрами своего подписчика неподалеку от старта этой колонны.

Есть и ролик предположительно до отправления колонны - из ж\д-вокзала Камышина.

Причина переброски техники из Камышина в Крым уже объявлена официально - туда передислоцируется целая бригада.

Это мероприятие анонсировал министр обороны Сергей Шойгу: "В рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году ... к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии".

В эту бригаду входят:

парашютно-десантный батальон,

два десантно-штурмовых батальона,

танковый батальон,

разведывательный батальон,

гаубичный артиллерийский дивизион,

зенитно-ракетная батарея,

противотанковая батарея,

стрелковая рота (снайперов),

рота РЭБ,

рота связи,

инженерно-саперная рота,

рота десантного обеспечения,

медицинская рота,

ремонтная рота,

рота материального обеспечения,

рота РХБ защиты,

взвод управления начальника артиллерии,

рота управления.

Сколько человек в бригаде и какое число техники в ней - точно неизвестно. Судя по составу, около полутора тысяч военнослужащих. СМИ сообщали, что в последние годы она укомплектовывалась новыми образцами вооружения.

На сайте Минобороны РФ значится, что бригада принимала участие во второй Чеченской войне, а при СССР - в афганской войне.

В это же время в сети публикуют кадры якобы неподалеку от Ейска (курортный город на берегу Азовского моря, Краснодарский край). Туда ехала большая механизированная колонна.

Местный житель, который снимает видео, комментирует его: "Что назревает у нас в стране - непонятно. [Еще] ехал из Краснодара колонную встретил".

Ребенок, который сидит на заднем сидении, спрашивает: "Что, опять будет война?" Отец ему отвечает: "Не нужна она. Не должно быть ничего, Владик".

Беспокойство в штабе США

На фоне демонстративного стягивания войск растет и дипломатическая напряженность. Причем уже не на уровне Украины.

Вчера вечером начальники генштабов США и России провели телефонный разговор. Деталей сначала не раскрыли. Но потом в Пентагоне подтвердили, что речь шла об Украине - в связи с эскалацией на Донбассе и гибелью четырех украинских военных.

"Мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", - заявил спикер оборонного ведомства.

По поводу передвижения российских войск глава Генштаба Украины Руслан Хомчак подробно докладывал в Раде на этой неделе. Во время его выступления одна из нардепов от "Слуги народа" написала своему знакомому эпохальную фразу: "Пора валить из этой страны".

Вчера также стало известно, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса". То есть самого высокого уровня. Правда, эту информацию распространили американские СМИ - официально ее не озвучивали.

Кстати, после общения с российским начштаба Герасимовым, американский штабист Миллер позвонил украинскому коллеге Хомчаку.

Как отчиталась пресс-служба Генштаба ВСУ, речь шла о ситуации вокруг украинских границ и эскалации на Донбассе. Также говорилось о "непоколебимой поддержке США".

Одновременно состоялся уже второй телефонный разговор госсекретаря Блинкена и главы МИД Кулебы (впрочем, его скорее нужно оценивать как "утешительный приз" Украине, которую не позвали на онлайн-встречу Путина, Меркель и Макрона).

Все эти контакты - в том числе на уровне начальников штабов, которые могли обсуждать лишь чисто военные вопросы - весьма показательны. США дали понять, что следят за вероятным развитием конфликта.

Правда, какой из этого последует вывод - пока неясно. Оборонительных договоров у Киева и Вашингтона нет, о каких-то передвижениях американских войск или флота пока также не сообщалось. То есть цель звонков Миллера в Киев и Москву - пока сугубо информационная.

Очевидно, что открытое внимание американских военных к эскалации на Донбассе только усилит обсуждение вероятности большой войны. Безотносительно того, готовится ли такая война в реальности - или же стороны только демонстрируют готовность воевать, чтобы "остудить пыл" противника и не допустить такого сценария.

То есть американцы начали активно "подсвечивать" тему большого конфликта между Украиной и Россией - уже не только в СМИ, но и на уровне высокопоставленных чиновников. Скорее всего - с целью увеличить политико-дипломатическое давление на Россию в любом случае. Собирается она воевать или нет.

Чем закончится военное напряжение?

Телеграм-канал "Политика Страны" напоминает нынешний расклад сил между Украиной и Россией по вопросу Донбасса.

1. Вероятность наступления на Украину российских войск или сил "ДНР/ЛНР" крайне невелика. Это приведет к большим потерям в живой силе и новым очень жестким санкциям Запада. Остановит все отношения с ЕС, включая строительство Северного потока-2. Поэтому России война не нужна, а "ДНР/ЛНР" не имеют достаточно сил, чтоб наступать самостоятельно.

2. Перейти в наступление на Донбассе могут ВСУ. Однако это наступление может иметь успех только в одном случае - если на помощь " республикам" не придет российская армия. А она в нынешних обстоятельствах с очень большой вероятностью на помощь придет, хотя и афишировать этого не будет. О том же говорил и главнокомандующий ВСУ Хомчак, который с трибуны Рады заявил, что российские подразделения в Ростовской области в течение 1-2 дней могут быть развернуты на Донбассе. В таком случае украинскую армию ждет как минимум отход с большими потерями на прежние позиции. А то и потеря новых территорий. Теоретически, возможно, что даже при такой угрозе ВСУ могут пойти в наступление, если к этому будут побуждать американцы (с целью заставить Россию вмешаться, после чего запустить новые санкции, а также остановить "Северный поток-2"). Но последующее военное поражение с большими потерями людей и, возможно, территорий могут иметь фатальные последствия для нынешней украинской власти и лично для президента Зеленского. А также в целом резко дестабилизировать ситуацию в стране.

3. В тоже время нельзя исключать, что постепенное обострение ситуации на фронте может привести к масштабным локальным сражениям с большими потерями. Как это было в 2015 году во время боев за Донецкий аэропорт и Дебальцево. Тогда эти бои привели к тому, что стороны вновь сели за стол переговоров и заключили вторые Минские соглашения.

Остается надеяться, что на этот раз у сторон конфликта хватит ума и политического мужества сесть за стол переговоров, не доводя дело до кровопролитных боев.