Лидер "Евросолидарности" и экс-президент Петр Порошенко в 2020 году получил 222 миллионов гривен доходов, из этой суммы в Раде он заработал 504 540 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в его декларации за прошлый год, обнародованной в Едином реестре.

За 2020 год Порошенко задекларировал втрое меньше доходов, чем годом ранее. Из 222 млн грн 214 миллионов - дивиденды, 7 миллионов - проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке. При этом сумма уплаченных налогов и военного сбора составляет более 23 млн гривен.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилась - приобретение телеканала "Прямой" произошло уже 2021 году и отобразится при подаче следующей декларации.

Что касается расходов, подлежащих декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 миллионов экс-президент потратил на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных делах. На рекламу за год ушло более 1,8 млн грн.

Согласно декларации, Порошенко хранит наличными 51,2 миллиона долларов и 42,3 миллиона гривен сбережений. Кроме того, в документе упоминаются коллекция картин, часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные изделия, шубы и женские сумки жены Марины. В семье Порошенко три автомобиля - Jaguar у жены и два Mercedes-Benz у мужа.

Напомним, в марте Порошенко оплатил коммуналку на сумму почти в 180 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что Порошенко в день покупки "Прямого" потратил полмиллиона на "получение образования".