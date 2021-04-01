Нардеп Николай Тищенко и другие "слуги народа" поприсутствовали на заседании окружной избирательной комиссии округа №87 на Прикарпатье, где 28 марта состоялись довыборы в Раду и до сих пор идет подсчет голосов.

Соответствующее видео в Facebook публикует Pavlovsky News.

В ночь с 31 марта на 1 апреля Николай Тищенко и другие нардепы прибыли на заседание ОИК. Там Тищенко заменил подозрительных, по его мнению, людей. Нардеп пытался выяснить, кем являются неизвестные ему люди и просил их предъявить документы, а после чего потребовал разобраться в ситуации от полиции.

На происходящее отреагировали и члены комиссии. Они попросили депутатов Рады успокоиться и не мешать им работать.

"Мы не можем, поскольку эти ростки сепаратизма на Закарпатье – это ганьба", - ответил Тищенко.

Один из фаворитов гонки Александр Шевченко уже заявил, что нардепы специально блокируют процесс криками и скандалами, поскольку реальных нарушений не было.

Напомним, Корниенко и Арахамия отправили в Ивано-Франковск двадцать "слуг народа", чтобы поддержать Вирастюка.

Также мы писали о том, что на Прикарпатье не могут посчитать голоса на довыборах в Раду из-за блокирования работы комиссии.