В США, в Калифорнии, произошло массовое убийство. Злоумышленник открыл стрельбу в одном из офисных зданий. В результате погибли четыре человека, включая ребенка. Это уже третье массовое убийство в США за последние две недели.

Об этом пишет The New York Times.

Мужчина начал стрельбу вечером 31 марта в одном из офисных зданий в калифорнийском округе Ориндж, расположенного примерно в 50 километрах от Лос-Анджелеса и десяти километрах от "Диснейленда" в Анахайме. Правоохранители, которые прибыли на место преступления, ранили нападавшего, сейчас он госпитализирован.

Всего было убито четыре человека, среди которых был ребенок. По данным местной полиции, еще одна женщина госпитализирована с огнестрельным ранением. Она находится в критическом состоянии.

Пока не известно, что послужило поводом для стрельбы. Правоохранители выясняют подробности трагедии.

За последние две недели это уже третье массовое убийство в США.

16 марта в Джорджии молодой парень Роберт Аарон Лонг нападал на массажные салоны и убил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель открыл огонь в супермаркете в городе Боулдер, в результате чего погибли десять человек, включая полицейского.

At least four people are dead, including a child, after "multiple victims" were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5