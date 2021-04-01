В США произошло третье массовое убийство за две недели. Видео
В США, в Калифорнии, произошло массовое убийство. Злоумышленник открыл стрельбу в одном из офисных зданий. В результате погибли четыре человека, включая ребенка. Это уже третье массовое убийство в США за последние две недели.
Об этом пишет The New York Times.
Мужчина начал стрельбу вечером 31 марта в одном из офисных зданий в калифорнийском округе Ориндж, расположенного примерно в 50 километрах от Лос-Анджелеса и десяти километрах от "Диснейленда" в Анахайме. Правоохранители, которые прибыли на место преступления, ранили нападавшего, сейчас он госпитализирован.
Всего было убито четыре человека, среди которых был ребенок. По данным местной полиции, еще одна женщина госпитализирована с огнестрельным ранением. Она находится в критическом состоянии.
Пока не известно, что послужило поводом для стрельбы. Правоохранители выясняют подробности трагедии.
За последние две недели это уже третье массовое убийство в США.
16 марта в Джорджии молодой парень Роберт Аарон Лонг нападал на массажные салоны и убил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.
22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель открыл огонь в супермаркете в городе Боулдер, в результате чего погибли десять человек, включая полицейского.
At least four people are dead, including a child, after "multiple victims" were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) April 1, 2021
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