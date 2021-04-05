Неделя с 5 по 11 апреля выдастся непростой. Некоторые знаки Зодиака почувствуют апатию и усталость. Работа будет продвигаться медленно - через "не могу" или "не хочу". По возможности лучше оставаться дома и проводить будни спокойно. Посвятите время наведению красоты, уборке, важным онлайн-покупкам или переговорам.

8 и 11 апреля на события будет влиять аспект Марса и Нептуна. В эти дни возрастает риск ошибочных действий, из-за новых обстоятельств могут нарушаться планы. В эти дни лучше не делать операции, не совершать дорогие покупки, отказаться от открытия бизнеса и знакомств. Не стоит также доверять малознакомым людям и принимать сомнительные финансовые предложения.

Также читайте лунный календарь на апрель.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе импульсивность Овнов может иссякнуть. Кажется, вы перестали контролировать ситуацию. На работе могут образоваться пробелы и недопонимание со стороны коллег или начальства, а дома - нарастает раздражение. Вам придется держать удар и попытаться как-то выровнять ситуацию. Можете поменять рутинные занятия на интересные. Вам нужен импульс, который зарядит вас свежей энергией.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Тельцам важно быть аккуратными в финансовых вопросах и не сильно доверять партнерам по бизнесу. 11 апреля ожидается интересное предложение со стороны новых знакомых. Старайтесь принимать решение взвешенно. В отношениях с родственниками могут наблюдаться ссоры, постарайтесь сократить контакты, чтобы снизить все негативные моменты.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе Близнецы могут почувствовать легкое недомогание или усталость. Важно отнестись к своему здоровью внимательно, не следует быть инициатором ссор. Оставайтесь хладнокровными и постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие, что бы ни случилось. В конце недели поездки будут благоприятными, особенно если они не касаются работы.

Рак (22.06 - 22.07)

Период предвещает конфликты со старшими членами семьи. Возможно, вашего внимания будут требовать родители. Постарайтесь создать для них комфортные условия жизни. Облегчить ситуацию возможно за счет такта и терпения по отношению к близким. Если в конце недели вы ощутите упадок сил - отложите домашние дела и отправляйтесь потакать своим капризам.

Лев (23.07 - 23.08)

В начале недели благоприятными будут любые замыслы, но свои идеи лучше держать при себе. Контакты с партнерами могут оказаться сложными. Остерегайтесь поддержки и советов недоброжелателей. Не срывайтесь на родных. Когда чувствуете, что раздражены, лучше побыть наедине с собой и успокоиться.

Дева (24.08 - 23.09)

Негативные тенденции недели поможет смягчить шопинг и уединение. При первых признаках апатии, отключайте телефон, интернет и выходите из соцсетей, чтобы расслабиться и поразмыслить. Если на работе возникнут недоразумения, лучше признайте свою ошибку, не усугубляйте ситуацию разбирательствами. Можете использовать свое обаяние, чтобы сгладить углы.

Весы (24.09 - 23.10)

На протяжении всей недели атмосфера в семье и на работе будет спокойной, хоть в некоторых случаях вам придется прилагать усилия для этого. В окружении никто не застрахован от недоразумений, поэтому спокойнее отнеситесь к придирчивости со стороны партнеров. Вы легко будете находить общий язык общения с теми, кого любите.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов предстоит максимально трудовая неделя. Прилагая огромные усилия, вы сможете достичь успеха. Ваше умение обратиться вовремя к нужному специалисту сыграет важное значение. В личных отношениях наступит идиллия, вы можете рассчитывать на приятные сюрпризы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В вашей жизни появится что-то незабываемое и долгожданное. Возможно, впечатление подарит какой-то сериал или книга, новый проект на работе или встреча с интересным человеком. Но слишком доверять новым людям в этот период нельзя, чтобы не создавать себе препятствия по достижению поставленных ранее целей.

Козерог (22.12 - 20.01)

Ваша неординарность и нестандартный подход к делу на этой неделе может вызвать массу упреков и нареканий со стороны руководства. Воспользуйтесь девизом "Тише едешь - дальше будешь", чтобы не попасть под негативное влияние и не испортить себе настроение. В конце недели может стать актуальной тема недвижимости - покупка дома или автомобиля станут удачными.

Водолей (21.01 - 20.02)

Жизненный тонус Водолеев может быть немного снижен в течение недели, но это не станет помехой для продуцирования блестящих идей. Направьте свое внимание на работу, будьте дисциплинированными и исполнительными, чтобы избежать неприятностей. В конце недели может быть неприятная встреча с человеком из прошлого. Подумайте о возврате долгов и исполнении данных вами обещаний.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя благоприятна, за исключением переговоров. Несмотря на конкретные предложения с вашей стороны, партнеры остаются непреклонными и недальновидными. Не ругайте их за это. Лучше отдайте свои силы семье, спланируйте досуг или заведите пару-другую полезных привычек. Это подарит вам не только хорошее настроение, но и сохранит здоровье.