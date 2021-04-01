Народные депутаты Украины начали размещать декларации о доходах и имуществе за 2020 года на сайте НАЗК.

"Страна" выделяет главное из отчетов политиков. Этот материал обновляется.

Отдельно мы публиковали декларации министров и других первых лиц, а также президента Владимира Зеленского.

Давид Арахамия, Слуга народа

Давид Арахамия. Фото: фейсбук Ukrainian Marketing Forum

Давид Арахамия владеет квартирой в 70 метров в Киеве, у жены Виктории три квартиры в столице - 52, 50, 50 метров. Плюс земельные участки и нежилые строения.

У супруги 59 метровый дом в Николаеве, у политика там же - квартиры площадью 153 и 67 метров.

Семья нардепа от "Слуги народа" задекларировала женские ювелирные наборы Cartier, Bvlgari и Chopard. И наручные часы марок: Ulisse Nardin, Cartier, два Rolex, Breitling, Breguet.

В 2020 году Арахамия серьезно обновил автопарк. Вместе с женой он купил (все новое):

квадроцикл за 972 тысяч гривен,

Toyota Land Cruiser 200 за 2,1 миллиона гривен,

Mercedes-Benz V250 за 1,6 миллионов гривен,

Audi A8 за 1,7 миллионов гривен.

С 2019 года у Виктории Арахамии есть 100 ценных бумаг Global Bay Venture Limited (Сейшелы).

За работу в Верховой Раде нардеп получил 458 594 гривен (38 тысяч гривен ежемесячно). Супруга - 84 178 гривен из социального фонда.

Продажа недвижимости принесла женщине 1,1 миллион гривен.

На счетах у семьи:

869 тысяч гривен,

46 тысяч долларов.

Третьим лицам Арахамия одолжил 698 тысяч гривен.

Наличными:

2 миллиона гривен,

900 тысяч долларов,

200 тысяч евро.

Алексей Гончаренко, ЕС

Алексей Гончаренко. Фото: фейсбук политика

Алексей Гончаренко, нардеп от "Евросолидарности", обзавелся новой квартирой в столице. В своей декларации он указал, что квартиру площадью 47,3 квадратных метров и стоимостью 2 миллионов 350 тысяч гривен (свыше ＄73 тысяч) приобрел 17 июня 2020 года. Жилье зарегистрировал на себя.

Прописан он в одесской квартире площадью 34,5 кв.м, которая принадлежит Ирине Гончаренко.

Помимо этого, с 2008 года на него оформлена квартира в Одессе площадью 141,2 кв.м. Еще одно жилье там же площадью 75,5 кв.м. находится в совместной собственности с Мариной и Ниной Гончаренко с 1995 года.

У супруги нардепа в Одессе две квартиры площадью 61,5 кв.м и 69 кв.м, а также в Николаеве площадью 54,5 кв.м., в которой также прописаны ее родители.

Его годовая зарплата по основному месту работы составила 445 880 грн, а доход жены в качестве предпринимателя - 4 685 993 грн.

На банковском счете в "Приватбанке" он хранит 45 635 гривен, $42 220 и €115, наличными €25 000, $45 000, а его жена - $490 тысяч, а также суммы в 600 000 и 10 946 гривен.

На счетах в ПАО "Восток" у семьи Гончаренко хранятся еще некоторые сбережения - 26 351 гривен у Алексея и 35 569 гривен - у Ольги.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ

Виктор Медведчук. Фото: фейсбук политика

Сбережения семьи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили 7 878 017 евро (в эквиваленте), а в 2020 году вдвое больше – 14 420 848 евро. Также если 2019 году деньги политика хранились в евро и гривнах, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" и в российских рублях – более 784 миллионов (что в эквиваленте почти 9,5 миллиона евро).

Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Политик отметил, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в РФ, которые связаны с нефтяным бизнесом. Речь идет об ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг".

За 2020 год семья Виктора Медведчука получила 328 347 271 гривен доходов. Большая часть этой суммы (327 032 772 гривен) - дивиденды Оксаны Марченко.

Виктор Медведчук заработал 358 514 гривен от сдачи имущества в аренду, а за работу в Верховной Раде получил 537 540 гривен. Еще 294 280 гривен политик получил в качестве возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Петр Порошенко, ЕС

Петр Порошенко. Фото: Страна

Петр Порошенко в 2020 году получил 222 миллионов гривен доходов, из этой суммы в Раде он заработал 504 540 гривен - это всего 0,5% от его общего дохода.

За минувший год Порошенко задекларировал втрое меньше доходов, чем годом ранее. Из 222 млн грн 214 миллионов - дивиденды, 7 миллионов - проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке. Сумма уплаченных налогов и военного сбора составляет более 23 млн гривен.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилась. Приобретение телеканала "Прямой" произошло уже 2021 году и отобразится при подаче следующей декларации.

Расходы в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 миллионов нардеп от ЕС потратил на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных делах. На рекламу за год ушло более 1,8 млн грн.

Порошенко хранит наличными 51,2 миллиона долларов и 42,3 миллиона гривен сбережений.

В декларации упоминается коллекция картин, часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные изделия, шубы и женские сумки жены Марины. В семье Порошенко три автомобиля - Jaguar у жены и два Mercedes-Benz у самого политика.

Кира Рудик, Голос

Кира Рудик. Фото: фейсбук политика

Глава фракции "Голос" Кира Рудик арендует 214-метровую квартиру в Киеве и паркоместо.

У нее в собственности - BMW F15/X5 xDrive25d 2017 года выпуска. Также она владеет ООО Coding Rocks LLC (США).

В прошлом году политик получила доход размере 1 млн 826 тысяч гривен, из них:

417 267 гривен - заработная плата в Раде (почти по 35 тысяч ежемесячно),

461 тысяч гривен - от продажи криптовалюты Ethereum,

505 тысяч гривен - от продажи криптовалюты Bitcoin.

На банковских счетах Рудик:

42 тысячи долларов,

82 тысячи гривен, из которых в виртуальном кошельке находится 14 тысяч.

Наличными народный депутат задекларировала 800 тысяч гривен и 403 тысячи долларов.

У Рудик есть непогашенный долг по кредитной карточке (American Express) в размере $5067.

Юлия Тимошенко, Батькивщина

Юлия Тимошенко. Фото: Страна

Юлия Тимошенко с мужем Александром продолжают арендовать 588-метровый дом в Козине.

Лидер "Батькивщины" задекларировала сереги с жемчугом и драгоценными камнями от Mikimoto, Chanel и Cartier, кольцо от Dinh Van, подвеску Chopard и еще несколько наборов украшений. Ее муж - наручные часы от Vacheron Constantin и Corum.

В автопарке семьи три авто, все записаны на Александра Тимошенко: Toyota LC 200, ГАЗ 14, Audi А8. Покупок в 2020 году не было.

Политику принадлежит 100% акций Леді Ю (Украина) и ПРОСТОР ОУ (Эстония).

В Верховной Раде Юлия Тимошенко получила 462 538 гривен зарплаты (по 38 500 гривен ежемесячно). Плюс 255 860 гривен на исполнение депутатских полномочий.

Александр Тимошенко - 342 268 гривен иностранного дохода, один миллион от отчуждения ценных бумаг и 133 тысячи гривен страховых выплат.

Самый крупное финансовое поступление - 148 миллионов 345 тысяч гривен были получены Юлией Тимошенко как "доход в виде компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученный в США на стадии досудебного урегулирования".

Эту сумму начислило юрлицо Reid, Collins, Tsai LLP. В американской валюте 4,1 миллиона долларов.

На счетах у Юлии и Александра Тимошенко:

836 тысяч гривен,

18 тысяч евро,

52,5 тысяч чешских крон.

Наличными у Александра Тимошенко:

5,9 миллионов долларов,

550 тысяч гривен,

180 тысяч евро.

У Юлии Тимошенко - 290 тысяч гривен наличными.