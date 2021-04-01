Представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом в настоящее время находятся "в мертвой точке".

Об этом сообщает France 24.

Он считает прошедшие в феврале переговоры с Россией проявлением агрессии в свой адрес.

"Это нападение, а не оскорбление", - заявил Боррель.

Также он отклоняет призывы к его отставке из-за визита в Москву, в ходе которого были высланы несколько дипломатов ЕС, а министр иностранных дел России назвал ЕС "ненадежным партнером".

Отметим, что ранее Боррель называл Россию "опасным соседом" и отмечал, что западные страны обеспокоены желанием Москвы и Пекина объединить усилия, чтобы противостоять Европе.

После своего последнего визита в российскую столицу в феврале Боррель предложил ввести новые ограничения. Они вступили в силу в начале марта и направлены против глав правоохранительных органов РФ.

Москва назвала данное решение "тупиковым и неправовым путем", отметив, что санкции не достигают своей цели.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Евросоюза полностью уничтожены.

Также мы писали о том, что 80 евродепутатов требуют отставки главы дипломатии ЕС Борреля.