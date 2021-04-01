Итальянский военнослужащий, которого задержали в итальянской столице за шпионаж в пользу России, служил в генштабе Вооруженных сил Италии в Риме. У него есть супруга и четверо детей, один из которых имеет серьезные проблемы со здоровьем, на которые нужно много денег. Возможно, итальянец "шпионил" в обмен на деньги именно из-за проблем в семье.

Об сообщает Corriere della Sera.

Военнослужащему 56 лет, он капитан фрегата (аналог капитана второго ранга, - Ред.) Вальтера Биоты. Также он был сотрудником Третьего департамента Генштаба - отдела военной политики и планирования.

Начинал он как унтер-офицер ВМС Италии, затем стал офицером, ответственным за воздушные операции, от радиолокационного контроля к наведению истребителей-перехватчиков. Много лет служил на эсминцах, затем на авианосце "Гарибальди". После этого перешел на службу в Генштаб.

"Мы часами спрашиваем себя: возможно ли это? Это бы вам сказали, что человек, которому вы доверяете, сделала огромную кражу. Потому что для нас Вальтер был другом, в котором нет никаких сомнений", - рассказал один из коллег Биоты.

Биота женат и у него четверо детей. Один из них имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящего ухода. Возможно, это стало причиной, по которой офицер решил продавать информацию.

"Русские, видимо, очень хорошо поработали над его слабостью, над личными проблемами Вальтера", - сказала офицер из близкого окружения Биоты. Он подтвердил, что многим было известно о том, что Биота испытывал финансовые трудности.

Напомним, 31 марта правоохранители Италии задержали капитана военно-морских сил страны и российского военнослужащего, подозреваемых в шпионаже в пользу России. По данным следствия, итальянец передавал в посольстве документы в обмен на деньги российскому офицеру.

После задержания Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Сергея Разова.