Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, 6 апреля издаст мемуары. В них он отметил, что деньги, заработанные во время работы в украинской компании Burisma, он потратил на наркотики и алкоголь.

Об этом пишет Washington Post, в распоряжении которой появилась копия книги.

"За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле... у магистрали I-95, где брали $59 за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя", - написал Байден-младший.

Байден пишет, что он впервые выпил в возрасте 8 лет - бокал шампанского на вечеринке в честь выборов своего отца - прослеживается его борьба с зависимостью и ее связь с личными трагедиями потери матери и сестры в автокатастрофе, когда он был ребенок, а затем смерть его брата, - пишет Washington Post

Как вице-президент Байден сказал, что Украина должна увеличить добычу газа. Затем его сын устроился на работу в украинскую газовую компанию.

Он подробно описывает распад своего первого брака, неудавшиеся отношения, которые он начал с вдовой своего брата, которые, по его словам, начались как "узы общих мучений", которые развалились в основном из-за его отсутствия, вызванного зависимостью, - и в конечном итоге считает, что его вторая жена Мелисса Коэну, помогла ему разорвать порочный круг зависимости и реабилитации. Он пишет об их недолгих ухаживаниях, которые длились меньше недели, и о рождении ребенка Бо.

В своем кратком комментарии к президентской кампании своего отца Байден говорит, что он умолял своего отца не уклоняться от его борьбы с зависимостью и что он призвал своего отца отослаться к ним в первых дебатах с Трампом. Джо Байден получил одобрение за поддержку своего сына и его борьбу.

"Я сказал ему, что меня не смущает то, с чем мне пришлось столкнуться, чтобы преодолеть свою зависимость", - пишет он. "Я сказал ему, что есть десятки миллионов семей, которые будут относиться к этому, будь то из-за их собственной борьбы или борьбы, с которой столкнулся кто-то, кого они любили. Мне не только было комфортно с ним говорить об этом, я считал, что это нужно сказать", - пишет Байден.

В эпилоге, написанном как письмо своему покойному брату, Байден описывает дни ожидания окончательных результатов выборов 2020 года в доме Джо Байдена в Уилмингтоне. Он пишет о кульминации многолетнего стремления отца к президентству, которое началось, когда его сыновья были подростками, и завершилось, когда телеканалы объявили, что Пенсильвания за его отца.

"Мама и папа были на причале у пруда, поэтому мы все побежали к крыльцу и кричали во все горло:« Мы выиграли! Мы только что выиграли!"- пишет он.

Напомним, недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине не будут возобновлять расследование дел, в которых фигурировал Хантер Байден.

Также мы писали о том, что в прошлом году в Китае выложили видео с оргиями сына Байдена под наркотиками.