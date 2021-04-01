Госдепартамент США выпустил доклад о правах человека в Украине. Документ очень объемный, и охватывает как 2020 год, так и более ранние периоды.

Во многом там повторяются тезисы ООН и других правозащитных организаций. Но есть и свои интересные акценты.

Так, например, хотя у Госдепа и постоянно встречается словосочетание "российская агрессия", заголовок соответствующего раздела звучит "Нарушения в ходе внутренних конфликтов". То есть война на Донбассе это, по мнению США, внутренний конфликт.

Также американцы критикуют запреты книг в Украине - хотя недавно лично Зеленский вообще отрицал, что в стране запрещают литературу. "Прошлись" в Госдепе по сайту "Миротворец", блокировкам сайтов и нападениям на журналистов.

"Страна" проанализировала этот документ в части, которая касается подконтрольной Украине территории.

Пытки в тюрьмах и полиции, политические убийства

Первый пункт отчета называется "Уважение неприкосновенности личности".

Оно воплощалось несколькими способами, в том числе с помощью "политически мотивированных убийств".

Доклад начинается с таких слов: "Поступали сообщения о том, что правительство Украины или его агенты совершали возможные произвольные или незаконные убийства".

Приводятся в пример пытки, совершенные силовиками в Винницкой колонии в июле 2019 года. Указывается, что сотрудники вывели заключенного из камеры в отдельную комнату, где якобы ударили его 85 раз. По словам следствия, затем вернули человека в камеру, где сокамерник нанес дополнительные удары, в результате которых он погиб.

Подробно описывается трагедии с Катериной Гандзюк, которая скончалась после кислотного нападения в 2018 году. Исполнителей приговорили к тюремным срокам. А вот "организаторы преступления, вероятно, остались на свободе, правоохранители не расследовали преступление в полной мере".

Следующая смерть - Павла Шеремета. Американцы акцентируют внимание на том, что убийство журналиста было совершено в 2016 году. И до сих пор дело не раскрыто, виновные не наказаны. При этом уточняется, что подозреваемые задержаны и арестованы - без оценок, виновны они или нет.

Большой блок посвящен и расследованию убийств, совершенных во время протестов Евромайдана в Киеве в 2013-2014 годах. "Правозащитные группы подвергли критике низкое количество обвинительных приговоров, несмотря на наличие значительных доказательств", - пишут американцы. И дополняют, что Управление Верховного комиссара ООН по мониторингу прав человека в Украине отметило, что в расследовании убийств был достигнут незначительный прогресс, а рассмотрение дел, дошедших до судов, по-прежнему откладывалось.

То есть пока активность Офиса генпрокурора по "делам Майдана" на Западе не оценили.

Госдеп подверг критике то, что "государственные агенты похищали и депортировали иностранных граждан от имени своих правительств без надлежащей правовой процедуры". Например, утверждается, что троих граждан Узбекистана экстрадировали на родину без соблюдения законов. А реализовала это якобы СБУ совместно со Службой госбезопасности Узбекистана.

Отдельный пункт - "Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с человеком".

Об этом Госдеп пишет так: "Хотя конституция и закон запрещают пытки и другие жестокие и необычные наказания, поступали сообщения о том, что правоохранительные органы прибегали к таким злоупотреблениям".

Пример - 3 января правозащитная группа опросила 30 заключенных из Алексеевской исправительной колонии №25 Харьковской области после того, как группа получила информацию о жестоком обращении с заключенными, включая пытки и изнасилования.

11 января офис омбудсмена опросил 12 заключенных в медсанчасти. Эти люди утверждали, что около трех или четырех часов утра на них надели наручники и потащили по улице в нижнем белье в штаб-квартиру учреждения, где они находились до семи часов вечера. Заключенные оставались в наручниках почти 15 часов и не получали никакой еды.

"Заключенные также сообщили, что их таскали по полу с этажа на этаж. По сообщениям, их тела были покрыты ссадинами и гематомами, особенно на головах, в результате жестокого обращения. Один заключенный сообщил, что получил ожоги в области ягодиц и ануса", - говорится в докладе.

В течение года поступали сообщения о том, что силовики применяли пытки и жестоко обращались с людьми для получения признательных показаний.

Например, 27 марта Государственное бюро расследований предъявило обвинение двум сотрудникам полиции Ужгорода в насильственном превышении полномочий. По версии следствия, в сентябре 2019 года по подозрению в краже Игоря Харматия и Ивана Букова задержали и доставили в УВД Ужгорода.

Там, по словам Букова, его жестоко избили битой, выбили зубы, надели на него наручники и приковали к радиатору. Буков сообщил, что на следующее утро он смог избавиться от наручников и спрыгнул с четвертого этажа отделения полиции, спасаясь дальнейшего насилия. Он выжил при падении, но порвал селезенку, повредил таз и сломал обе руки. Харматий также сообщил, что его пытали. Правозащитные группы раскритиковали Государственное бюро расследований за то, что оно не предъявило офицерам обвинения в пытках.

Здесь Госдеп делает вывод: "Безнаказанность за злоупотребления, совершенные правоохранительными органами, была серьезной проблемой. Управление Верховного комиссара ООН по мониторингу прав человека в Украине сообщило, что большинство обвинений в применении пыток, выдвинутых против силовиков с февраля по июль, были проигнорированы. Государственное бюро расследований и специализированный отдел при Генеральной прокуратуре несут ответственность за расследование таких утверждений".

Очень детально описываются ужасные условия содержания в колониях и СИЗО. А именно, что места лишения свободы в Украине переполнены. Размеры камер в одном из зданий Харьковского следственного изолятора составляют менее одного квадратного метра, "что позволяет заключенным только стоять".

Американцы сообщают, что камеры кишат блохами, тараканами, грызунами. Заключенные часто имеют доступ только к некипяченой водопроводной воде, которая содержит глисты. Еда описывается как "несъедобная".

Стены покрыты плесенью. В некоторые камеры не поступает свет, нет вентиляции и отопления. У содержащихся под стражей порой не бывает мыла и туалетной бумаги, у женщин - нет доступа к предметам личной гигиены.

На фоне всего этого, повторяют американцы, были зафиксированы случаи пыток, многочисленные случаи жестокого обращения. Некоторые из них завершались смертью подозреваемых.

Незаконные задержания

В докладе фиксируется, что украинская полиция и СБУ массово практикуют задержания без санкции суда, которые длятся дольше положенного срока.

Из 75 опрошенных заключенных 70% рассказали, что их по несколько дней, а то и недель держали без предъявления обвинений.

А в случае СБУ это были незаконные места временного лишения свободы, откуда потом людей, после соответствующей "обработки" привозили оформлять уже официально.

Во многих случаях на первый допрос людей приводят без адвоката, не позволяя заранее его пригласить или не предоставляя государственного. После таких допросов многие задержанные давали признательные показания.

"Служба безопасности Украины задерживала лиц и злоупотребляла ими как в официальных, так и в неофициальных местах содержания под стражей с целью получения информации и оказания давления на подозреваемых, чтобы они признались или сотрудничали", - говорится в отчете Госдепа.

При этом уточняется, с 2016 года СБУ прекратила практику похищений людей на длительные сроки. "При этом безнаказанность за прошлые исчезновения сохранялась, а Служба безопасности продолжала произвольно задерживать людей вблизи линии соприкосновения на короткие периоды времени", - говорится в документе.

Еще один метод произвольных задержаний касался призывников.

"В конце мая представители Харьковского военкомата систематически останавливали и насильно задерживали молодых людей возле остановок общественного транспорта, доставляя их в военкоматы. Задержанных лишали мобильных телефонов, держали взаперти, кормили один раз в день и отправляли на медицинские осмотры, после чего их призвали в армию", - говорится в докладе.

Судебные процедуры и политзаключенные

В Госдепе обеспокоены, что в Украине высокий процент обвинительных приговоров. Что "ставит под сомнение презумпцию невиновности".

Также говорится, что судьи, пользуясь эпидемией коронавируса, начали нарушать принцип открытости суда, все чаще закрывая его от зрителей и прессы. По той же причине адвокатам стали чаще отказывать в общении с клиентами, а из-за откладывания заседаний люди дольше томятся в местах предварительного заключения.

Среди политзаключенных в докладе прозвучало имя журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене за статьи в российских СМИ.

Нарушения свободы слова

Ведомство фиксирует, что власти Украины неправомерно пытались получить доступ к информации об источниках журналистов. Правоохранительные органы осуществляли мониторинг Интернета, иногда без всяких юридических полномочий.

Также украинские власти "предприняли шаги для блокировки доступа к веб-сайтам на основании "соображений национальной безопасности", - говорится в докладе.

Интересно, что в главе о нарушениях свободы слова Госдеп упоминает производства на людей, которые демонстрировали советскую символику и портреты Сталина. Правда, уточнив, что украинскими законами это запрещено.

А вот что до свободы СМИ— то здесь американское внешнеполитическое ведомство внезапно раскритиковало не украинское правительство, а саму прессу. Заявляется, что большинство крупных медиа принадлежит олигархам, которые продвигают "предвзятый плюрализм" и критикуют политических и бизнес-конкурентов.

“Редакционная независимость была особенно ограничена в СМИ, контролируемых отдельными лицами и олигархами, поддерживающими или связанными с российским правительством и спецслужбами", - говорится в документе с понятным намеком на телеканалы, контролируемые Медведчуком.

После этой цитаты приводятся данные Минобороны Украины о том, что против руководства страны Россия ведет информационные спецоперации.

Покритиковав медиаолигархов, Госдеп признает, что "насилие в отношении журналистов оставалось проблемой". Власти Украины американцы обвиняют "в возникновении культуры безнаказанности".

"Правительственные органы иногда участвовали в нападениях на журналистов и попустительствовали им", - говорится в отчете.

Журналистов за их репортажи во-первых травят "общественные активисты", которые, по мнению Госдепа, "создают атмосферу нетерпимости".

Среди случаев нападений упомянуты атаки на журналистов "Схем" и "Радио Свобода". Эти атаки в тексте доклада, со слов самих журналистов, связаны с действиями властей. Также упомянуты угрозы главреду "Забороны" Екатерине Сергацковой, которые начали поступать ей после публикаций о связях организации StopFake с ультраправыми.

Среди других нарушений прав журналистов — вызовы на допрос в ГБР Юрия Бутусова и Янины Соколовой, которые публиковали информацию по якобы сорванной операции по "вагнеровцам".

В Госдепе также обратили внимание на цензуру и ограничение контента в Украине. "Правозащитные организации часто критиковали правительство за чрезмерно широкий подход к запрету книг, телешоу, веб-сайтов и другого контента", - говорится в документе.

Отчет упоминает, что Нацсовет отозвал лицензию у радио "Прямой FM".

"Как независимые, так и государственные СМИ периодически прибегали к самоцензуре, когда сообщали о материалах, которые могут подвергнуть владельцев СМИ или политических союзников критике или могут быть восприняты обществом как недостаточно патриотичные или предоставляющие информацию, которая может быть использована для российской пропаганды", - делают вывод в Госдепартаменте.

В отчете говорится, что власти Украины запрещают контент с пророссийской точкой зрения, но тут же упоминается "дезинформация из России". При этом все равно отмечается, что правительство Украины "продолжило практику запрета определенных произведений российских актеров, режиссеров и певцов, а также введение санкций в отношении пророссийских журналистов".

Все эти запреты рассматриваются как нарушение. А обоснованность продолжающегося запрета российских соцсетей авторы отчета вообще поставили под сомнение, заявляя, что они "якобы угрожают национальной безопасности".

Также Госдеп прямо пишет, что "Госкомтелерадио ведет список запрещенных книг, которые, как считается, направлены на подрыв независимости страны". Интересно, что ранее Зеленский обвинял в дезинформации тех, кто говорит, будто в Украине запрещают книги. Видимо, теперь последует разоблачение "фейков от Госдепа"?

Также говорится, что "правительство использовало формальные предлоги, чтобы заставить СМИ замолчать за "пророссийские" (кавычки Годепа — Ред.) позиции и критику политики национальной безопасности".

Здесь ведомство напоминает о внеплановых проверках телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK — за освещение встречи Путина и Медведчука. Отметим, что отчет касается 2020 года, и закрытие этих телеканалов решением СНБО туда не вошло.

В отношении этих каналов Госдепартамент фиксирует и нападения ультраправых. Упомянута атака радикалов 15 июня на журналистку ZiK Аллу Жизневскую во время суда над Сергеем Стерненко, зарезавшим человека в Одессе.

При этом почему-то говорится, что акции протеста под судом организовала "Оппозиционная платформа — За жизнь" и ее молодежное крыло. В итоге между строк читается, что именно ее активисты напали на Жизневскую.

Хотя на самом деле это были ультраправые радикалы, которые поддерживают Стерненко, а также издавна травят корреспондентов оппозиционных телеканалов.

Да и странно думать, что в ОПЗЖ станут нападать на журналистку телеканала своего же однопартийца Тараса Козака.

Отметим, что основным поставщиком данных для отчета Госдепартамента является украинская общественная организация "Институт массовой информации" - на него постоянно идут ссылки в документе. Видимо, ему и стоит адресовать вопрос, откуда взялась такая интересная подмена понятий.

Свобода в интернете

Доклад напоминает, что Зеленский продлил санкции Порошенко против российских соцсетей и продолжил практику блокировок веб-сайтов, хотя, как говорят в Госдепе, блокировку можно легко обойти через VPN. Всего под бан попало более 400 сайтов.

Также Госдепартамент фиксирует, что доступ даже к украинским сайтам часто блокируется по сторонним решениям судов, которые вообще не связаны со СМИ и делаются по искам частных лиц или в рамках уголовных производств (об одном таком случае "Страна" недавно рассказывала).

Как одно из оснований приводится "защита интеллектуальной собственности" - то есть ресурсы блокируются за размещенные там статьи, на которые поданы жалобы.

Также Госдеп критикует украинских "активистов" за травлю в интернете и слив персональных данных. Начиная с публикации адреса уже упомянутой Екатерины Сергацковой до сайта "Миротворец".

Этот ресурс, говорится в докладе, "поддерживает тесные связи со службами безопасности страны, публикует личные данные журналистов и общественных деятелей, которые критиковали службы безопасности страны или делали другие заявления, которые сайт считал непатриотичными".

В частности, отмечается, что туда попал журналист Денис Бигус — в отместку за расследование против члена СНБО Гладковского.

Госдеп пишет, что украинские власти преследовали людей за их публикации в социальных сетях. "В начале августа Служба безопасности в Сумах произвела обыск в доме и задержала человека, который якобы разместил в социальных сетях призывы к нарушению режима прекращения огня на Донбассе", - приводится в отчете.

Свобода собраний

В документе говорится, что украинская полиция часто ограничивала свободу митингов или не защищала ее. Например, во Львове разогнали акцию у памятника Тарасу Шевченко. Там активисты в маске Зеленского раздавали прохожим напечатанные на принтере "деньги".

Полиция разогнала акцию под предлогом карантина, хотя эту норму в Украине применяют избирательно. Также 25 июня в Киеве под тем же предлогом свернули акцию ЛГБТ.

Отдельный отрывок посвящен нападениям праворадикалов на ЛГБТ. На 8 марта неизвестные избили двух мужчин, которые вышли на Марш равенства в Киеве. Полиция сначала задержала известную националистку Виту Заверуху и еще трех радикалов, но только через четыре месяца по одному из них дело было направлено в суд по легкой статье "мелкое хулиганство".

Приводились и другие инциденты по нападениям на ЛГБТ, которые неохотно пресекались полицией или же после — не расследовались.

При этом в докладе ничего не говорится о нападениях в прошлом году на активистов "Партии Шария", о нападениях националистов на организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом, а также о многочисленных нападениях на офисы ОПЗЖ. А "Нацкорпус" и "Азов" в докладе вообще не были упомянуты ни разу.

Права переселенцев

В Украине почти полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. При этом по факту на подконтрольной территории их меньше — поскольку многие после регистрации возвращаются назад, в "ДНР" и "ЛНР".

Госдеп фиксирует, что украинское правительство предоставляло социальные пособия только лицам, зарегистрированным в качестве ВПЛ. Также проводились проверки их физического присутствия по адресам регистрации. Но эта норма была отменена на период пандемии.

При этом отмечается, что переселенцев не обеспечивают ни жильем, ни работой, потому что в Украине "в целом слабая экономика".

Отдельно упоминался запрет жителям Донбасса голосовать на местных выборах 2020 года.

"Избирателям в 18 населенных пунктах на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей было отказано в праве участвовать в местных выборах... Правозащитные группы критиковали отсутствие прозрачности и обоснованности, а также невозможность обжаловать решение", - говорится в документе.

Коррупция в Украине

"Закон предусматривает уголовную ответственность за коррупцию. Власти не соблюдали закон эффективно, и многие чиновники безнаказанно занимались коррупцией. Хотя количество сообщений о коррупции в правительстве было невелико, коррупция оставалась широко распространенной на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти", - говорится в документе.

При этом положительно оценивается создание ВАКС - Высшего антикоррупционного суда. Говорится, что он сумел приговорить к тюрьме девять коррупционеров за год своей работы. Тогда как суды общей юрисдикции до начала работы ВАКС упрятали за решетку только двух.

Далее раздел повторяет привычные для американцев тезисы о том, как Конституционный суд Украины летом и осенью пытался сломать антикоррупционную вертикаль власти. Но Зеленский и парламент пресекли этот процесс.

При этом уделяется много внимания и возможным нарушениям со стороны президента. В отчете напомнили о летнем деле НАПК против Зеленского, который не уведомил об изменениях своего имущественного состояния.

Речь о теме с облигациями, которые Зеленский покупал и продавал на общую сумму, превышающую порог отчетности.

"Согласно закону, должностные лица должны подавать уведомления о существенных изменениях имущественного положения в Реестр деклараций в течение 10 дней с момента совершения сделки. Реестр не получил такого уведомления. 24 июля киевский суд закрыл административное дело против президента Зеленского, отметив, что в соответствии с Конституцией президент пользуется иммунитетом от судебного преследования во время пребывания в должности", - говорится в докладе.