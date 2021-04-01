Настоятель Свято-Николаевского храма Православной церкви Украины, депутат Полтавского городского совета от "Европейской Солидарности" Александр Дедюхин в 2020 году задекларировал 30 тысяч гривен дохода. А в начале 2021года он получил от престарелых прихожанок своей церкви подарки в виде недвижимости на 1 500 000 гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

В марте он получил в собственность квартиру, дом и земельный участок, общая стоимость которых оценивается в 1 500 000 грн.

Согласно документу, теперь у Александра Дедюхина, кроме квартиры на 65 м² на ул. Зиньковской и 2000 м² земли в Пидваривци Великорублевский общины (бывший Котелевский район), еще и есть квартира в пер. Шевченко, площадью 29,5 м², дом на ул. Тимирязева, площадью 69,3 м², и 1000 м² земли под ним (в декларации указано только 100 м²). Квартиру он получил от 85-летней Анны Войнаровской, а дом и участок - от 61-летней Риммы Сиренко.

Он пояснил, что квартиру и дом с землей двое прихожанок решили отписать церкви.

"А деньги? Это подарок. Я могу объяснить. Это прихожане нашей церкви - бабушки. Отдали на церковь. Они еще живы, они там прописаны. Они бы завещали на церковь, но на мое имя, потому что я настоятель храма, так вот и все логическое объяснение. А денег нет - это подарок", - сказал Дедюхин.

Он добавил, что женщины составили не завещания, а дарственные.

"Они написали дарственную, официально оформили ее у нотариуса. Лично денег никаких не вкладывал. Более того - для оформления документов эти бабушки сами откладывали из своих пенсии деньги. Мы им давно помогаем. При этом, чтобы было понятно, одна, 1935 года рождения, старушка, а вторая - она 1959 года. Так что дай Бог им еще здоровья на много-много лет. Там можно проверить по адресам, они там прописаны и живут. Записали все на меня, потому что дарить юридическому лицу - это было дороже. И они доверяют мне как настоятелю храма. Я здесь уже 20 лет настоятель. И они ходят в наш храм. Они сказали: "Мы вам верим, а там - мы не знаем, кто там, что там", - добавил священник.

Эта история вызвала скандал. Дедюхин в Фейсбуке прокомментировал его.

"Некоторые закидывали, мол, Вам не стыдно было брать деньги у бабушек для оформления их же жилья? Знаете, абсолютно не стыдно. Более того, я до сих пор продолжаю брать деньги с их пенсии на покупку продуктов и лекарств. И буду брать до последнего их вздоха, не сомневайтесь, а они за это будут безмерно благодарны", - написал он.

Ранее мы рассказывали, как во Львове священник ПЦУ переписал церковь на дочь, а земельный участок - в ипотеку на зятя.