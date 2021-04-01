Вчера, 31 марта, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Украины в соцсети.

"Руководители обсудили текущее состояние безопасности в Восточной Европе. В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал генерала Марка Милли о положении в Украине и на ее границах.

В ходе телефонного разговора генерал-полковник Руслан Хомчак так же поблагодарил генерала Марка Милли за всестороннюю и многолетнюю поддержку США Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны России.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил соболезнования в связи с трагической гибелью четырех украинских воинов под Шумами и подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины в ее международно-признанных границах в условиях продолжения агрессии", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что Хомчак заявлял о том, что ВСУ готовы к наступлению на Донбассе, но будут последствия.