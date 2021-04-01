В Тбилиси прошла акция протеста перед зданием гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где остановился российский писатель, ведущий и журналист Владимир Познер. Между митингующими и полицией прошли столкновения.

Об этом сообщает грузинский портал Agenda.ge.

По его данным, участникам акции, которые требуют от властей выдворить Познера из Грузии, удалось отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы.

При этом правоохранители стоят "живым щитом" и сдерживают участников акции, которые пытаются ворваться в здание гостиницы.

Ранее представители ряда оппозиционных партий назвали недопустимым приезд в Тбилиси российского журналиста

По мнению представителей оппозиции, подобный визит неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также с точки зрения соблюдения противоэпидемических норм.

В МВД Грузии заявили, что Познер находится на грузинской территории законно.

Сам журналист заявил, что приезжает в Грузию третий год подряд. "Я прилетел не о политике говорить, а отметить свой день рождения", - сказал он.

Ранее мы рассказывали, что на сайт "Миротворец" внесли российского журналиста Познера.

После чего он заявил следующее: "Я не враг и страдать не буду".