За бывшего заместителя главы правления Приватбанка Людмилу Шмальченко внесли залог в размере 50 миллионов гривен. В ближайшее время она сможет выйти на свободу.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Олесю Чемерис сообщает "Экономическая правда".

Согласно данным следствиюя, Шмальченко выступала в качестве пособника в схеме по выведению из Приватбанка 8,2 миллиардов гривен в 2016 году.

"За второе бывшее должностное лицо крупного банка сегодня внесли залог в размере 50 001 290 гривен, как это было определено постановлением", - сказала Чемерис.

По ее словам, залог поступил от ФОП. Вместе с тем, в суде не рассказали подробностей о предпринимателе.

Напомним, 25 марта ВАКС избрал меру пресечения в виде залога размером 2,74 грн для экс-начальницы департамента поддержки межбанковских операций казначейства "Приватбанка" Надежды Конопкиной. Она подозревается в растрате 8,2 млрд грн. Позже за Конопкину внесли залог.

Также сообщали, что ранее правоохранители сообщили бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В феврале ВАКС разрешил ему выйти под залог в 52 млн грн. Залог был внесен в полном объеме.