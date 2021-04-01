По состоянию на утро четверга, 1 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 17 569 человек.

Вчера, 31 марта, в стране было выявлено 11 226 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 6 343 человека.

За сутки умер 421 пациент и это новый печальный антирекорд по смертности. Вчера, 31 марта 2021 года, от ковида умерло 407 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 691 737 человек. Выздоровели за последние сутки 9 602 человека (с начала эпидемии - 1 323 083 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 813 детей и 486 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 305 человек), Хмельницкой области (1 142), Житомирской области (1 037) и Львовской области (1 141).

В Киеве за сутки выявлено 1 150 новых случаев.

Ранее "Страна" ответила на пять главных вопросов о локдауне в Киеве с 5 апреля.

Также мы рассказывали, что врач Голубовская призвала срочно ужесточить карантин по всей Украине: "Локдаун или готовьтесь умирать".