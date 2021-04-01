НА МКС серьезные проблемы с российским модулем "Звезда", фото: facebook.com/Roscosmos

После того, как на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда" были обнаружены уже шесть микротрещин в корпусе корабля, специалисты РФ назвали вероятную причину возникновения чрезвычайной ситуации.

По их мнению утечка воздуха в модуле "Звезда" могла возникнуть из-за неблагоприятного влияния космических аппаратов США и Европы.

Об этом сообщает Телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

"Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV", - считает источник.

Причины трещин в модуле Звезда на МКС

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что астронавты NASA провели ремонтно-монтажные работы снаружи МКС в открытом космосе.

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