После того, как на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда" были обнаружены уже шесть микротрещин в корпусе корабля, специалисты РФ назвали вероятную причину возникновения чрезвычайной ситуации.

По их мнению утечка воздуха в модуле "Звезда" могла возникнуть из-за неблагоприятного влияния космических аппаратов США и Европы.

Об этом сообщает Телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

"Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV", - считает источник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что астронавты NASA провели ремонтно-монтажные работы снаружи МКС в открытом космосе.