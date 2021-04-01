В США снова произошла стрельба в публичном месте, которая привела к многочисленным жертвам. Очередная трагедия разыгралась в городе Ориндж (штат Калифорния - Ред.).

Здесь неизвестный стрелок открыл огонь по посетителям бизнес-комплекса. По предварительным данным полиции, четыре человека погибли прямо на месте, еще двое были серьезно ранены и срочно доставлены в больницы города.

Об этом передает американский канал MSNBC.

Как чуть позже заявили в полиции города, стрелок в ходе полицейской операции был ранен и доставлен в госпиталь. Его состояние неизвестно, так же как неизвестны и мотивы, побудившие его открыть огонь по людям.

Однако в полиции так же уточнили, что ситуация под контролем и угроза общественной безопасности отсутствует.

Ранее "Страна" сообщала, что в массажных салонах Джорджии расстреляли восемь человек.