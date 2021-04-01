Эпопея с подсчетом голосов на довыборах в Раду по округу №87 продолжается. Ивано-Франковский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию (ОИК) провести повторный подсчет голосов на избирательном участке №260532.

Таким образом был удовлетворен соответствующий иск кандидата на довыборах в парламент в 87 округе на Ивано-Франковщине от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка.

"Причиной пересчета стало нарушение требований закона по надлежащей упаковке избирательной документации и нарушения во время ее транспортировки в окружную избирательную комиссию", - заявили в пресс-службе партии.

Ранее "Страна" сообщала, что по состоянию на утро среды, 31 марта, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 за победу по прежнему борются Василий Вирастюк ("Слуга народа"), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За будущее"). Подсчитано 67,52% протоколов.