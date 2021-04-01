"Страна" продолжает отслеживать подробности расследования резонансного дела, связанного с жестоким убийством активиста Александра Мандича, служившего в АТО с позывным Ташкент.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Фейсбуке назвал собственную версию мотива этого преступления. По его мнению, Мандич накануне смерти помог отбить у луганских рейдеров квартиру на Печерске некоего Кирилла Борисовича. Из-за этого они пообещали отнять его собственную, на Бастионной.

Мы сопоставили эту версию с информацией, которой с нами на условиях анонимности поделились люди из окружения убитого Мандича и наши источники в МВД. Как выяснилось, это было не первое нападение на квартиру Мандича. Ранее его уже "предупреждали" - пытались выломать металлическую дверь, но не смогли. И он по этому поводу даже обращался в полицию. Правда, делу так и не дали ход.

Из-за этого "предупреждения" Мандич несколько месяцев скрывался у друзей и не появлялся дома.

Отдельное внимание стоит уделить подозреваемым, взятым в понедельник под стражу. Старшего, 46-летнего уроженца Рубежного Луганской области Александра Гусика, Мосийчук отождествил с человеком, ранее ломавшим Ташкенту ребра и вымогавшим квартиру взамен той, которую Мандич (с его слов) отбил для настоящего хозяина - Кирилла Борисовича.

На суде Гусик заявил, что он пальцем не трогал Мандича, а просто присутствовал при его избиении. А били его человек 10-12. Однако по возрасту среди подозреваемых Гусик самый старший и, согласно предварительной версии, именно он мог собрать бригаду молодчиков и повести их на разборки к Мандичу.

Двое других подозреваемых - 27-летний киевлянин Виктор Агумов и 29-летний земляк Гусика с Луганщины Юрий Гуржий - скорее всего, были исполнителями. Возможно, их действиями мог руководить Гусик.

В окружении убитого Мандича говорят, что при обысках у подозреваемых изъяли некую видеозапись, где зачем-то был запечатлен эпизод с избиением Ташкента незадолго до его смерти. Зачем убийцы документировали свое преступление, еще предстоит выяснить следствию. Вероятно, "наезд" на Мандича был выполнен на заказ, и нужно было отчитаться таким образом перед заказчиком.

Гражданская жена Мандича Галина рассказала, что после того, как она пришла к нему 24 марта и заявила о пропаже активиста в полицию, в его квартире был такой кавардак, как будто что-то искали. Вполне может быть, что документы на квартиру на Бастионной, чтобы заставить подписать дарственную под пытками.

Все еще продолжаются поиски четвертого участника убийства, который, по версии его подельников, и резал жертву ножом якобы по своей собственной воле.

Сам Мандич при жизни был также фигурантом уголовного дела.

В декабре 2014 года Ташкента и его товарища Александра Шарендо обвинили в том, что он устроил стрельбу в баре "Гадкий койот". Дело расследовалось по двум статьям: ч.4 ст.296 (Хулиганство с использованием огнестрельного оружия) и ч.1 ст 263 (Ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Оно до сих пор слушается в Печерском райсуде под председательством судьи Олега Белоцерковца, и на 12 апреля назначено очередное заседание.

Судя по информации из Единого реестра судебных решений, заминка длиною в более чем 6 лет в процессе произошла из-за неявки свидетелей, которых суд обязал привести в принудительном порядке. Сейчас дело в отношении Ташкента будет закрыто в связи с его смертью.

Ранее "Страна" сообщала о задержании подозреваемых в похищении и убийстве добробатовца Ташкента.

Мы также писали, что суд безальтернативно их арестовал.