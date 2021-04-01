Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 31 марта заявил, что в Министерстве обороны США обеспокоены информацией об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Заявление прозвучало во время брифинга Кирби.

"Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что, по мнению США, "дестабилизирующие действия" России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

"К тому же мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", - сообщил Кирби.

Он также заявил, что предпочел бы не давать комментариев по поводу сегодняшнего телефонного разговора председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Однако, полагаю, можно считать, что это (ситуация на востоке Украины - Ред.) было одной из поднятых тем", - добавил Кирби.

Ранее "Страна" сообщала о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу обострения на Донбассе.

Мы также разбирались, будет ли большая война между Россией и Украиной.