Верховный суд обратил внимание, что арест имущества и запрет на отчуждение имущества являются самостоятельными видами (способами) обеспечение иска.

Об этом сообщает ЮрЛига во вторник, 30 марта.

Истец обратился с иском к банку и госрегистратору о признании действий противоправными, отмене решения, отмене государственной регистрации прав на недвижимое имущество и отмене записи о праве собственности. В то же время подал заявление об обеспечении иска, в котором просил наложить арест на квартиру.

Заявление об обеспечении иска мотивировал тем, что ему стало известно, что государственный регистратор внес запись в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, согласно которому собственником его квартиры на основании кредитного договора, договора ипотеки и дополнительных соглашений к ним стал банк. О факте перерегистрации права собственности за банком ему стало известно от постороннего мужчины, в связи с чем он считает, что банк намерен отчуждать квартиру в пользу третьих лиц.

Местный и апелляционный суд удовлетворили исковые требования в части запрета отчуждения квартиры.

Удовлетворив заявление об обеспечении иска частично, суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что предметом спора является спорная квартира и непринятие мер обеспечения иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, если иск будет удовлетворен. Отчуждение указанного имущества приведет к усложнению защиты прав истца, поэтому необходимым видом обеспечения иска будет запрет отчуждать имущество его владельцем.

Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с выводами судов предыдущих инстанций, оставив кассационную жалобу без удовлетворения.

Верховный Суд исходит из того, что рассматривая заявление об обеспечении иска, суд (судья) должен с учетом доказательств, предоставленных истцом в подтверждение своих требований:

убедиться, в частности, в том, что между сторонами действительно возник спор и существует реальная угроза невыполнения или затруднения выполнения возможного решения суда об удовлетворении иска;

об удовлетворении иска; выяснить объем исковых требований, данные о личности ответчика, а также соответствие вида обеспечения иска, который просит применить лицо, которое обратилось с таким заявлением, исковым требованиям.

Обеспечение иска - это совокупность процессуальных действий, гарантирующих исполнение решения суда в случае удовлетворения исковых требований. Меры обеспечения иска имеют временный характер и действуют до исполнения решения суда, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или до вступления в законную силу решения об отказе в иске.

Верховный Суд разъяснил, что:

арест имущества - это наложение запрета на право распоряжаться имуществом с целью его сохранения до определения дальнейшей судьбы этого имущества;

запрет на отчуждение объекта недвижимого имущества - это препятствие в свободном распоряжении имуществом.

ВС отметил, что, учитывая цель применения мер обеспечения иска, их принятие в отношении недвижимого имущества не требует ограничения в пользовании им, поскольку для малейшего нарушения интересов ответчика и сохранения недвижимого имущества обоснованным может быть признан только запрет отчуждения такого недвижимого имущества без лишения ответчика и других лиц права пользования им.

Верховный Суд обратил внимание, что арест имущества и запрет на отчуждение имущества являются самостоятельными видами (способами) обеспечение иска, оба способа по правовой сути ограничивают право ответчика распоряжаться спорным имуществом, но они различны для выполнения определения об обеспечении иска, поэтому существенного значения в выборе их применения нет для решения дела и способа обеспечения иска.

Коллегия судей пришла к выводу, что с учетом оснований и содержания иска, предоставив оценку соответствия вида обеспечения иска исковым требованиям, баланса интересам сторон, суды пришли к обоснованному выводу о принятии мер обеспечения иска именно путем запрета отчуждения квартиры.

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