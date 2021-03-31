При строительстве электростанции на 120 мегаватт с ветряками между селами Визирка и Любополь Одесской области пострадал турецкий рабочий. Он упал с одного из ветрогенераторов, чья общая высота 131 метр.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 30 марта на номер 103 поступила информация о том, что в селе Сычавка, где установлен один из 131-метровых ветряков электростанции, на строительной площадке упал с высоты человек.

Как установила, полиция, ЧП произошло при строительстве площадки ветряной электрической установки №15 у села Любополь. В результате падения с высоты получил телесные повреждения гражданин Турции 1984 года рождения, монтажник ООО "Саренс Украина". С закрытым повреждением таза его доставили в Одесскую областную клиническую больницу.

Полиция решает вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований об охране труда должностным лицом).

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Харькова строительный кран упал на вагончик рабочих.

Мы также писали о трагедии под Киевом, где рабочий упал в бункер с кукурузой и задохнулся.