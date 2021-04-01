Настоящий локдаун начинается

Настоящий весенний локдаун начинается. Вчера мэрия Киева приняла решение ввести проезд в общественном транспорте по пропускам, а также закрыть детские сады и школы. Это – в дополнение к уже имеющимся ограничениям, которыми были закрыты кафе, рестораны и культурно-развлекательные учреждения. В общем, все почти так же, как и прошлой весной.

Учитывая складывающуюся ситуацию с эпидемией, решение можно назвать оптимальным. Сохранение работы метро при недопуске туда основной массы граждан – это все же лучше, чем его закрытие год назад. Хотя понятно, что пропуска наштампуют себе и те, кому они объективно не положены, но пассажиропоток все же снизится существенно.

Центральная власть, видимо, тоже поняла, что такое решение необходимо, потому что в неофициальных комментариях ее представители уже рассказывают, что готовили для Киева то же самое, просто Кличко "сыграл на опережение". Больше того, то ли в Кабмине, то ли в парламенте уже начали экстренно готовить проект введения комендантского часа в столице – чтобы все "лавры спасителя" не достались киевскому мэру.

Хотя, спрашивается, кто мешал Кабмину и провластной фракции парламента отреагировать раньше, чем Кличко? Ведь уже две недели очевидно, что локдаун а-ля весна-2020 необходим, и серьезные ученые прогнозировали резкий рост заболеваемости в конце марта и начале апреля. Но власть только разукрашивала карту страны разными цветами и предлагала все вопросы решать на уровне местных советов и администраций.

Больше того, спохватившись насчет Киева, центральная власть все равно не собирается принимать решений, которые зависят от нее, – а именно об остановке железнодорожного транспорта дальнего следования. И если в предыдущие недели коронавирус экспортировали в Киев из западноукраинских областей, то теперь уже сама столица стала ведущим "экспортером".

Тем временем вчера установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса – 407 человек. Правда, министр здравоохранения утешает, что в 34 странах ситуация еще хуже. Но тем 407 нашим соотечественникам, которые умерли вчера, от этого не легче.

Рада без прикрас: вы погибайте, а мы – свалим

В Верховной Раде – очередной "фотоскандал", причем в этот раз даже покруче, чем "Анал табу". Журналисты сфотографировали переписку в телефоне "слуги народа" Анны Колесник во время позавчерашнего внеочередного заседания, на котором, среди прочего, заслушивался отчет главкома Вооруженных сил Руслана Хомчака об обострении на Донбассе и концентрации российских войск на границе с Украиной. Комментарий Колесник был лаконичен: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны".

Чуть позже парламент принял законопроект об ужесточении ответственности за нарушение законодательства о воинской службе – в частности, о том, чтобы за нежелание идти в армию по мобилизации увеличить срок тюремного заключения с трех до пяти лет. Депутат от "Слуги народа" Анна Колесник проголосовала "за".

Вчера все стало окончательно понятно и очевидно. Власть, которая не хочет восстановить мир на Донбассе на условиях компромисса, в случае неизбежного обострения ситуации собирается под угрозой тюрьмы гнать обычных граждан под пули, а сама будет "валить из этой страны".

Колесник, видимо, поняла, что "спалила контору", поэтому попыталась оправдаться – мол, я люблю свою страну, а "валить" собиралась на майские праздники. Однако в контексте фразы "мы слушаем Хомчака" данное объяснение можно трактовать лишь как уточнение сроков начала войны.

Скорее всего, Колесник это объяснили, и оправдательный пост исчез. Однако фотография переписки все равно осталась, и она является обвинительным документом в адрес всех 256 депутатов, проголосовавших за увеличение тюремного срока за отказ от мобилизации. Потому что можно не сомневаться: в случае войны ни один из этих 256 человек на фронте не окажется. А в случае катастрофы все они будут "валить из этой страны".

Кстати, за упомянутый закон проголосовали практически все "соросята" вроде Лероса и Ясько. Кто-нибудь поверит в то, что в случае войны они отправятся на восток, а не на запад?!

Между прочим, даже среди "слуг народа" оказался один депутат (харьковчанин Дмитрий Микиша), который нашел в себе мужество демонстративно воздержаться при голосовании за этот закон. О нем – единственном из "слуг" – можно с большой долей уверенности говорить о том, что он "валить" не собирается.

Охота на "Темного рыцаря": как лажанулось руководство "Слуги народа"

А пока "слуги" не свалили, в их рядах началась охота на "Темного рыцаря". Лидер фракции Давид Арахамия написал в партийном чате о том, что нардепа Николая Тищенко ранили ножом в Ивано-Франковской области, где они вместе добывают победу для Василия Вирастюка на 87-м округе. Новость вскоре была опубликована в телеграм-канале "Темный рыцарь", а позже появилось опровержение – и объяснение, что фейк был запущен специально для определения депутата, который стоит за упомянутым телеграм-каналом.

Вообще-то сама идея с точки зрения фракции и партии правильная. Сливая внутрифракционную кухню в публичное пространство, некий "слуга народа" бьет по имиджу партии, депутатом от которой является; поэтому желание найти и обезвредить "крота" вполне разумно и объяснимо. Вот только спецоперация оказалась на том уровне, на котором проводятся все спецоперации украинской власти.

Запустив фейк в чат, где находятся 250 человек, можно вычислить только факт того, что среди этих 250 человек действительно есть тот, кто сливает информацию "Темному рыцарю" (и не факт, что при этом является его собственником или модератором). Допустим, можно отсеять какое-то количество депутатов, отследив, кто из них прочитал новость на момент ее публикации на "Темном рыцаре", а кто нет (хотя даже это сомнительно, потому что читать сообщения можно и в анонимном режиме). Но все равно под подозрением будет две сотни человек.

Так "крота" не найдешь.

Поэтому идея Арабами (если таковая действительно имела место) - еще один нелепый курьез, к которым уже приучили общество "слуги".

Запрет российской бумаги: как украинский Кабмин помогает Лукашенко

Правительство продолжает вести собственную войну против России. Оно уже, видимо, исчерпало список соглашений в рамках СНГ, которые можно было публично отменить, и теперь взялось за российский экспорт в Украину. Вчера был опубликован перечень товаров, которые нельзя будет с 10 апреля ввозить в нашу страну.

Перечень длинный и странный. Еще можно объяснить запрет ввозить в Украину пшеницу и масло подсолнечника – по обеим позициям мы являемся крупнейшим экспортером, и было бы странно при этом импортировать те же товары из-за рубежа. Причем не только из России.

Интересом определенных производителей можно объяснить запрет на ввоз моющих и чистящих средств: их производят и в Украине, причем, как правило, по западным технологиям и лицензиям, и запрет на российский импорт способен стимулировать западные компании разместить часть производств у нас.

Но вот основной перечень запретов – по бумаге – объяснить нельзя никак. Бумага в Украине уже не производится, и вывод с рынка основного импортера не приведет к быстрому восстановлению собственного производства. Между тем бумага нужна постоянно: для газет, журналов, книг и массы другой продукции. Для туалетов, кстати, тоже. И заменить один импорт можно только другим импортом – а он существенно дороже российского. И это значит, что в стране на ровном месте подорожают газеты, журналы, книги и туалетная бумага.

Причем, как показывает практика, подобные запреты на действительно нужные товары не меняют долю российского импорта – меняется только маркировка. После белорусского бензина, белорусского угля и швейцарского газа у нас теперь просто появится еще и подобная бумага. И единственным, кто выиграет от данной ситуации, окажется Александр Лукашенко, который не упустит очередной предоставленный ему шанс заработать на украинско-российском конфликте.

Хочешь работать в ЕС? Учи… русский

В среде эстонских "патриотов" тем временем растет недовольство украинскими заробитчанами. Представитель парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк написал статью, в которой возмутился тем, что наши соотечественники занимаются русификацией его страны.

Небольшое отступление. Году в 2012-м президент Украины Виктор Янукович съездил с государственным визитом в Латвию. Там вопрос русского языка, как известно, местными "патриотами" воспринимается тоже болезненно, да и протокол предусматривает использование только государственных языков.

В общем, на пресс-конференции Янукович и его местный коллега Берзиньш стали говорить соответственно на украинском и латышском. Но оказалось, что ни один переводчик не в состоянии нормально перевести с украинского на латышский и наоборот – каждый раз получалась невообразимая каша. Помучавшись минут 15, оба президента плюнули на протокол и провели пресс-конференцию на русском – без каких-либо проблем.

Эстонского консерватора возмутило нечто подобное: на строительстве дома он услышал, как эстонский начальник и представитель украинских рабочих говорят на русском. После чего, собственно, и обвинил украинских заробитчан в том, что его страна даже спустя 30 лет после развала Союза продолжает русифицироваться.

Но один аргумент господина Кукка поразил особо, когда он сделал вывод, что "мы до сих пор реализуем цели КПСС завозом в Эстонию славян, говорящих не на английском, а на русском языке". Интересно, где он видел славян, говорящих на английском? Вопрос можно поставить и по-другому: где он видел славян, досконально выучивших английский, которые после этого поедут работать на стройку в Эстонию?

Комментировать дальше особо смысла нет. Очевидно, что эстонцам надо выбирать – или терпеть русификацию, или строить самим. Но второе невозможно, поскольку эстонские рабочие работают не в Эстонии, а в более благополучных странах Запада. Так что, если не устраивают русскоязычные славяне, вариантом могут быть только русскоязычные молдаване. Или Равшан и Джамшут, которые даже русского не поймут.

А нашим гражданам из всего этого нужно сделать другой вывод: несмотря на все принимаемые государством законы, необходимо совершенствовать именно русский язык. Поскольку это же государство ведет политику выталкивания рабочей силы за рубеж, то нужен язык, который поможет найти работу там. Как видим, русский способен помочь найти работу даже в некоторых странах Евросоюза. А украинский в этом точно не поможет.